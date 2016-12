गुजरात: हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़का, बिना धर्म बदले और शादी किए हुए एक, जानिए इनके प्यार और जिंदगी की कहानी

ये गुजरात की एक प्रेम कहानी है, जिसमें लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू। आज उन्हें ‘साथ’ रहते हुए एक महीना हो गया है। लड़की की उम्र 19 साल और लड़के की 20 साल है। इस रिलेशनशिप को हाई कोर्ट ने मंजूरी दी है और ‘मैत्री करार’ का समर्थन किया है, जो 1970 में गुजरात के ऊंची जाति के हिंदू लोगों ने शुरू किया था। इस रिश्ते के लिए न ही लड़के और न ही लड़की ने अपना धर्म बदला। आप सोच रहे होंगे कि भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक लड़के की शादी की उम्र 21 और लड़की की 18 होनी चाहिए। जी हां कहानी यहीं घूमती है। दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है। दोनों को एक साल का इंतजार करना पड़ेगा। सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी थी कि कानूनी तौर पर उनकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन वह मैत्री करार का सहारा ले सकते हैं।

बनासकांठा जिले के एक दो मंजिला घर में लड़की बार-बार दुपट्टे से अपना सिर ढक रही होती है। जितनी बार यह गिरता है, वह उसे ठीक करती है। पहचान न उजागर करने वाला यह कपल फिलहाल अपने परिवार के साथ रह रहा है। लड़के की मां ने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी है। वह कहती हैं कि वह हमारी संस्कृति समझ रही है। वह कहती हैं कि हमने महसूस किया कि हमारा बेटा लड़की के साथ खुश है और इसलिए हमने कोई एेतराज नहीं उठाया। हमें उसके धर्म से भी कोई परेशानी नहीं है। वह हमारी संस्कृति समझ रही है और हमें उम्मीद है कि वह एक अच्छी बहू साबित होगी।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में लड़की ने कहा कि लड़के के परिवारवाले उसे घर का सदस्य ही मानते हैं। दुख इस बात का है कि उसे उसी के परिवारवालों ने अपनाने से इनकार कर दिया। आंखों में आंसू के साथ लड़की कहती है कि काश मेरे माता-पिता भी मेरी फीलिंग्स को समझते। वह कहती है कि मैं 13 और वो 14 साल के थे, जब हमें प्यार हुआ। मेरे पिता एक सरकारी प्राइमरी स्कूल टीचर हैं जिनका शहर में ट्रांसफर हुआ और मैंने 9वीं क्लास में एडमिशन ले लिया। इसी स्कूल में लड़का भी पढ़ता था। लड़की अपने माता-पता के चार बच्चों में दूसरे नंबर की है और लड़का चार ही बच्चों में तीसरा। लड़की बताती है कि वह मेरे सीनियर थे और मैथ्स और साइंस की कोचिंग क्लासेज के दौरान हमारी दोस्ती बढ़ी और प्यार हो गया।

पहली बार उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने लड़की के माता-पिता को इसके बारे में बताया। इसके बाद लड़का दो सालों के लिए बोर्डिंग में चला गया और दोनों फोन पर ही बात करते रहे। इसके बाद लड़के ने बीकॉम में एडमिशन ले लिया और लड़की के पैरंट्स ने कहा कि उसे 12वीं के बाद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच लड़के ने लड़की को फोन दे दिया, जिसे एक रात उसके पैरंट्स ने पकड़ लिया। इसके बाद लड़की के पैरंट्स ने लड़के के घर पहुंचकर उन्हें इस पर लगाम लगाने को कहा। इसके बाद लड़की को उसके माता-पिता ने 80 किलोमीटर दूर किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। इसके बाद दोनों कानूनी रास्ता तलाशने लगे और दोनों को मैत्री करार के बारे में पता चला। इसी साल जुलाई में पेपर वर्क पूरा होने के बाद लड़का लड़की के दस्तखत करने का इंतजार करने लगा और 12 जुलाई को जब दोनों मिले तो यह काम भी पूरा हो गया। लड़की की बड़ी बहन को दोनों के मिलने का मालूम था, लेकिन उनके भागने का नहीं। कुछ दिनों के बाद दोनों घर से भाग गए और दोनों ने अग्रीमेंट की कॉपी अपने परिवार वालों को भेज दीं। इसके बाद 25 नवंबर को हाई कोर्ट ने मैत्री करार का समर्थन करते हुए कहा कि लड़की के पास अपनी मर्जी से कहीं भी रहने का अधिकार है।

First Published on December 25, 2016 10:00 am