शाहरुख खान के साथ नेत्र रोग का वीडियो कैंपेन शूट करने पर नाराज हुआ स्वास्थ्य मंत्रालय, नहीं दी मंजूरी

नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन (NFDC) ने नेत्र रोग को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए दिसंबर में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ एक वीडियोज शूट की थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय से इन वीडियो का अप्रूवल अभी तक भी नहीं मिला है। Eye Hear You नाम का यह कैंपेन मोतियाबिंद और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी आंख की रोशनी छीन लेने वाली बीमारियों को लेकर शुरू किया गया था। जहां NFDC अधिकारियों ने बताया कि कैंपेन को लेकर अभी कोई पुष्टीकरण नहीं मिला है, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित फाइल को केंद्रिय मंत्रालय थोड़ा देरी से भेजा गया है, जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

NFDC की जनरल मैनेजर प्रियंका मिश्रा ने कहा, “इस तरह के कई प्रपोजल हम मंत्रालय को भेजते हैं। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ही जवाब दे पाएगा। हम की ओर से काम करते हैं।” NFDC की एक निर्माता अदीति बंसल ने कहा, “कैंपेन को लेकर मंत्रालय से अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली है। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।” स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शाहरुख खान ने बिना कोई फीस लिए इस कैंपेन के लिए वीडियो शूट किया था, जोकि दिसंबर में हुआ।

अधिकारी के मुताबिक, “जब कैंपेन की योजना बनाई जा रही थी तब स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि हम NFDC के साथ जुड़े हुए थे। जब कुछ वीडियोज शूट की गई और फाइल स्वास्थ्य मंत्री को भेजी गई तो वो अभी तक मंजूर नहीं हुईं। मंत्री जी इस बात से खुश नहीं थे कि शुरुआती स्टेज में ही उनसे क्यों नहीं पूछा गया, ताकि यह किसी और के साथ शूट किया जा सकता। यह काफी शर्मिंदगी वाला रहा।” केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उनके निजी सचिव रितेश चौहान ने इससे संबंधित सवालों का जवाब नहीं दिया। NFDC से संबंधित एक अधिकारी ने कहा, “हम अभी कैंपेन नहीं कर रहे। हम कई प्लान बनाते हैं, लेकिन सभी प्लान पूरे हो जाएं यह जरूरी तो नहीं। ऐसे कैंपेन की बात करके क्या फायदा जो हम कर ही नहीं रहे।”

First Published on February 7, 2017 8:28 am