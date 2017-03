रणदीप हुड्डा सफाई देते हुए बोले- ट्वीट करते वक्त मुझे सतर्क रहना चाहिए था तो गुरमेहर कौर ने ऐसे ली चुटकी

अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बुधवार को कहा कि उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर से संबंधित अपने ट्वीट पर सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा और सेना के शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा था जो वायरल हो गया था। उसके इस रुख पर वीरेंद्र सहवाग और रणदीप हुड्डा ने आलोचनात्मक रुख अपनाया था। रणदीप हुड्डा की सफाई पर गुरमेहर कौर ने चुटकी ली है। गुरमेहर कौर ने अपने टि्वटर अकाउंट पर ट्वीट किया है, ‘मैंने ट्वीट नहीं किया, मेरे हाथों ने ऐसा किया।’ इस ट्वीट के साथ गुरमेहर कौर ने रणदीप हुड्डा की सफाई वाली खबर का लिंक भी पोस्ट किया है।

जब हुड्डा से उनके ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘यह लिंग केंद्रित नहीं था। मैं निजी विचारों के राजनीतिकरण के खिलाफ था और हूं। देश में महिलाओं को लेकर माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे और अधिक सतर्क रहना चाहिए था।’ उन्होंने कहा कि अभिनेता के तौर पर वह अकसर सोशल मीडिया में ट्रोलिंग का शिकार होते हैं लेकिन गुरमेहर के लिए यह दुखद रहा होगा और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुड्डा ने कहा कि जब उन्होंने ट्वीट किया था तो उन्हें गुरमेहर को किसी तरह की धमकी मिलने की बात नहीं पता थी। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट को गलत अर्थों में देखा गया और लोग उनके पीछे पड़ गये।

"I didn't tweet my hands did" http://t.co/K5EHmTlJbe — Gurmehar Kaur (@mehartweets) March 8, 2017

वह एमटीवी ‘बिग एफ’ के दूसरे सीजन की शुरूआत के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रोलिंग बड़ा मुद्दा बन गया है और इस पर जल्द ध्यान दिया जाना जरूरी है। हुड्डा ने कहा, ‘जब मैं संजय लीला भंसाली के लिए बोला तो मुझे ट्रोल किया गया। ऐसा लगता है कि हम संवाद नहीं करना चाहते। हम अपशब्दों पर उतारू हो जाते हैं। यह गलत है।’

गुरमेहर कौर की यह तस्वीर फेसबुक से ली गई है। गुरमेहर कौर की यह तस्वीर फेसबुक से ली गई है।

वीडियो- बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा- "गुरमेहर के समर्थक पाकिस्तानी समर्थक, देश से निकाल फेंको"

वीडियो- फोगट सिस्टर्स और दीपा मलिक ने गुरमेहर कौर के नेतृत्व वाले कैंपेन की निंदा की; कहा- "देश पहले"

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 9, 2017 9:47 am