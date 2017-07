रामनाथ कोविंद की जीत पर IPS संजीव भट्ट ने PM नरेन्द्र मोदी पर कसा तंज, कहा- शुक्रिया आपने टमाटर को सेब बना दिया

राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने पर जहां देश-विदेश से लोग रामनाथ कोविंद को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं गुजरात के निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट ने टवीट् कर पीएम नरेन्द्र मोदी पर तंज कसा है, और उनपर राजनीतिक हमला किया है। आईपीएस संजीव भट्ट ने टवीट् किया, ‘शुक्रिया मोदी जी, गरीब टमाटर अमीर सेब की श्रेणी में प्रमोट होकर आ गया है, टमाटर के अच्छे दिन आ गये।’ संजीव भट्ट इस ट्वीट को सबका साथ सबका विकास के साथ टैग किया है। बता दें कि गुरुवार 20 जुलाई को ही एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद इस चुनाव में जीत हासिल की है। उन्हें लगभग सात लाख दो हजार वोट मिले हैं। वहीं मीरा कुमार को लगभग 3 लाख 66 हजार वोट मिले हैं। संजीव भट्ट के इस ट्वीट पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजीव भट्ट के ट्वीट से नाराज एक शख्स ने लिखा, ‘गोबर को गलती से पुलिस अफसर बना दिया था, फिर बदबू फैलाने के बाद लात मार कर फिर से नाली में फेंक दिया।’ वहीं एक यूजर ने लिखा है कि आपकी वजह से आईपीएस का पद मजाक बनकर रह गया है।’ हिमांशु नाम के एक यूजर ने लिखा है कि, ‘मोदी जी का धन्यवाद कर जिनकी निंदा करने की वजह से तुम्हें 4 लोग जानने लगे हैं।’

Thanks to Modi, Poor Tomato has been uplifted to the level of Rich Apple .#SabkaSaathSabkaVikaas

Tamatar ke #AchheDin aa gaye.

— Sanjiv Bhatt (IPS) (@sanjivbhatt) July 20, 2017