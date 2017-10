राहुल के बयान पर आनंदीबेन का पलटवार, “महिलाओं के कपड़े देखना ही है कांग्रेस का संस्कार”

गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर पार्टी को घेरा है। उन्होंनेइसके लिए कांग्रेस से माफी मांगने के लिए कहा है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि राहुल का बयान कांग्रेस की दृष्टि दर्शाता है। क्या कांग्रेस की महिलाएं उनसे पूछ कर कपड़े पहनती हैं? यह कांग्रेस का संस्कार है। जिसमें महिलाएं जहां जाती हैं, वहां लोगों की दृष्टि होती है। राहुल ने गुजरात दौरे पर एक कार्यक्रम में कहा था कि आपने आरएसएस में कितनी महिलाएं देखी हैं? शाखाओं में आपने किसी महिला को शॉर्ट्स में देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। कांग्रेस में हर जगह महिलाएं हैं। आरएसएस में एक महिला नहीं है। पता नहीं महिलाओं ने क्या गलती है?

आनंदीबेन ने कहा कि क्या यही कांग्रेस की दृष्टि यही है कि महिला ने क्या पहना है या नहीं। राहुल ने यह कहकर गुजरात की महिलाओं का अपमान किया है। उन्हें शब्द वापस लेने चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो, पूरे राज्य की महिलाएं इकट्ठी होंगी। भाजपा बची-कुची सीट भी यहां खो देगी। क्या कांग्रेस की महिलाएं कपड़े पूछ कर पहनती हैं और सभाओं में जाती हैं। गुजरात की महिलाएं भली हैं। वे देश की सेवा का काम करती हैं। गरीबों की सेवा करती हैं और कई संस्थाएं चलाती हैं। वे उसी से अपना नेतृत्व खड़ा करती हैं। अगर ऐसे में कोई ऐसा-वैसा बोल जाता है, तो उसके सामने ताकतवर बनकर सामना करती हैं।

#WATCH : Former Gujarat CM Anandiben Patel demands Congress’ apology for Rahul Gandhi’s statement “Ever saw women in shorts at RSS shakhas”? pic.twitter.com/HDMXJoJBIy

पूर्व सीएम आगे भड़कते हुए कहती हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से पूछा जाए कि बेटे और भाई ने जो महिलाओं के बारे में बोला है, क्या वह सही है? कोई नहीं कहेगा कि वह ठीक है। यह आपका संस्कार है, कांग्रेस का संस्कार है। जहां महिलाएं जाती हैं। बैठती हैं, वहां आपकी दृष्टि रहती है। सभी महिलाएं हमारी माताएं और बहनें हैं। उन्हें इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। महिलाओं के लिए अलग शाखाएं हैं, उसे (राहुल गांधी) पता ही नहीं है।

Rahul asks “how many women are part of RSS?Have you seen women in shorts in Shakas?”:@smritiirani calls his remarks ‘sexist’ #RaGaShortPitch pic.twitter.com/kC3iViZ0Sx

— TIMES NOW (@TimesNow) October 10, 2017