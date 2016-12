गुजरात : नाबालिग लड़की को अगवा कर गड्ढे में रखा, 8 लोग एक महीने तक करते रहे दरिंदगी

गुजरात में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के मोरबी जिले के काटदा न्यानी गांव की एक लड़की को 8 लोगों ने कथित रूप से अगवा किया, उसे एक महीने तक गड्ढे में रखा। ये लोग उसका बलात्कार करने के लिए ही गड्ढे से बाहर निकालते थे। पुलिस ने इन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शक है कि यह निंदनीय काम देवीपूजक समुदाय के दो परिवारों में झगड़े के कारण हुआ है। इस 16 साल की लड़की को नवंबर 11 की रात को उन लोगों ने अगवा किया था जो उसके परिवार के खिलाफ थे। उसे 13 दिसंबर को छुड़ाया गया और वनकानेर पुलिस के पास अगले दिन शिकायत दर्ज कराई गई।

पीड़िता के बयान के मुताबिक उसे अगवा करने के बाद एक फार्म हाउस के गड्ढे में रखा गया गया था। इस गड्ढे को लड़की और सीमेंट से बंद किया गया था और इसे एक तरफ से खुला गया था ताकि लड़की सांस ले सके। अपने बयान में लड़की ने कहा कि अगले दिन गड्ढे को और बड़ा किया गया ताकि एक दो लोग और उसमें आ सकें। महेश जयंती नाम का एक शख्स इसी फार्म में रहता था। वह रात में लड़की को गड्ढे से निकालकर उसके साथ बलात्कार करता था। जिस दिन लड़की को छोड़ा गया, उस दिन महेश ने उसे बताया कि वह उसे उसके परिवार के पास भेज रहे हैं। उन्होंने उसकी दादा को फोन कर उसकी लोकेशन की जानकारी दी और 13 दिसंबर को उसके परिवार वाले लड़की को घर ले गए।

गौरतलब है कि 7 दिसंबर को 19 साल की एक दलित लड़की ने कथित रूप से आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर एक बीजेपी नेता के बेटे ने होटल में उसके साथ बलात्‍कार किया। इस लड़की ने पटड़ी पुलिस स्‍टेशन में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें आरोप लगाया गया कि 23 साल का बिट्टू पटेल ने शादी का झांसा देकर उसको एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।इस मामले में पुलिस अधिकारी शर्मा ने कहा थी कि ये दोनों ही स्‍कूली दिनों से एक-दूसरे को जानते हैं और पटड़ी टाउन में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे।

First Published on December 27, 2016 8:59 am