खाखरा पर GST कम कर ट्रोल हो रही मोदी सरकार, बन रहे मजेदार चुटकुले

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन को लेकर तीव्र आलोचनाओं का सामना कर रही सरकार ने कारोबारियों, निर्यातकों और छोटे कारोबारियों की चिंताएं दूर करने के लिए शुक्रवार रात कई कदमों की घोषणा की। इसके तहत सरकार ने आम उपभोग की 27 वस्तुओं की दरें घटा दी, जिसमें रोटी, खाखरा, नमकीन, स्टेशनरी, मानव निर्मित धागे शामिल हैं, और इनमें से अधिकांश को पांच प्रतिशत कर की श्रेणी में लाया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में मौजूद दिक्कतों को सुलझाने का वादा किया था।

दैनिक इस्तेमाल की वस्तुओं में जरी का काम, गैरब्रांडेड आयुर्वेदिक दवा, सूखा आम, ई-कचरा, प्लास्टिक और रबर कचरा पर कर घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। स्टेशनरी वस्तुओं, डीजल इंजन पुजरें, पंप पुर्जे, संगमरमर और ग्रेनाइट को छोड़कर फर्श के बाकी पत्थर पर कर को घटाकर 18 प्रतिशत की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा कई वस्तुओं के आयात पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है, जिसमें तेल एवं गैस उत्खनन के लिए रस्सियां और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा मुफ्त आपूर्ति की जाने वाली दवाओं और 5,000 रुपये तक के प्रामाणिक उपहार शामिल हैं।

जीएसटी की दरें जो घटाई गई है उससे गुजरातवासियों को काफी राहत मिली है। क्योंकि सरकार ने दो खाद्य पदार्थों से जीएसटी घटाई है। जो गुजरात के लिए काफी मायने रखता है। खासतौर पर खाखरा। जाहिर है राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि जिस तरह से वो 20 सालों से सत्ता में कायम हैं, उसी तरह आगे भी रहे। कुल मिलाकर यह चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती भरी रह सकती है। इस चुनाव में पीएम मोदी की साख दांव पर लगी है। यहां बीजेपी भांप चुकी है कि अगर उसे सबसे ज्यादा खतरा है तो वो है व्यापारी वर्ग, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए वो हर कोशिश कर रही है।

शुक्रवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक पर कारोबारियों के साथ-साथ आर्थिक जगत से जुड़े तमाम लोगों की नजरें थीं। लोगों को पहले से ही ये उम्मीद थी कि बैठक में व्यापारियों को राहत देगी। सरकार ने 27 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटा दी है। जिन 27 वस्तुओं पर जीएसटी घटाई गई है उनमें से 8 ऐसी वस्तुएं हैं जो गुजरात के व्यापारियों को राहत पहुंचाने वाली हैं। अब इन 8 वस्तुओं में से दो खाने के आइटम हैं जिन पर छूट दी गई है।

खाखरा पर जीएसटी दरें घटाए जाने के बाद अब यह मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी उठ रहा है। ट्वीटर पर #gstcouncilmeet, #gst, खाखरा काफी ट्रेंड कर रहा है। हर कोई इस फैसले को अलग तरीके से देख रहा है।

The FM makes a specific reference to Khakhra. That tells everything. It’s Gujarat Election that put the “Strong” PM’s tail between his legs http://t.co/lOIVwzkiKq — Joy (@Joydas) October 6, 2017

Which state produces max amnt of Khakhra? Which state is known for its Zari work? Which state has elections coming up in 2 months? My state. http://t.co/aR2PbVMMs7 — Pratik Sinha (@free_thinker) October 6, 2017

Gujarati people after GST on Khakhra reduced from 12% to 5% pic.twitter.com/jAKDWnz9zh — फकर Dexter (@Fucckeer) October 6, 2017

Massive unrest among Delhi people demanding reduction in GST on gol gappe after Jaitley reduced it on Khakhra… pic.twitter.com/Ub4NkvXaWt — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) October 6, 2017

#આયા_પાછા_છેતરવા

Arun Jaitley: GST on khakhra reduced to 5%

Reporter: What do you call Khakhra in English? Arun Jaitley: Be serious… pic.twitter.com/pXi77B5ys6 — Poly Sarkar (@polysmind) October 6, 2017

देखिए वीडियो - नरेंद्र मोदी के गुजरात में हो रहा है जीएसटी का कड़ा विरोध

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App