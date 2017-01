बीजेपी के 6 और सदस्य सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र में निदेशक बने, पहले से मौजूद हैं पार्टी के 10 लोग

भारतीय जनता पार्टी के छह नए सदस्यों को सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र में स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया है। इन लोगों की लिस्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने शुक्रवार (27 जनवरी) को जारी की गई। इससे पहले 24 जनवरी को अपाइनमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट (ACC) ने बीजेपी के 10 सदस्यों को राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के बोर्ड में शामिल के लिए सहमति दी गई थी। इस तरह सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र में बीजेपी के कुल 16 लोग हो गए हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार के वक्त भी ऐसा ही किया गया था। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में अपनी पार्टी के कई लोगों को स्वंतत्र डायरेक्टर बना दिया था। किन-किन लोगों का नई लिस्ट में नाम है, देखिए –

1. ओडिशा बीजेपी उपाध्यक्ष राजकिशोर दास, जिन्होंने 2014 में एसेंबली इलेक्शन भी लड़ा था उनको Hindustan Fluorocarbons Ltd का स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया।

2. दूसरा नाम गंगदी मनोहर रेड्डी का है। वह 2009 में आंध्र प्रदेश एसेंबली चुनाव लड़े थे।

3. गुजरात बीजेपी की मीडिया सेल के संयोजक हर्षद ए पटेल जिन्होंने PhD की हुई है उन्हें EdCIL (India) का स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया है।

4. बीजेपी महिला युनिट की एल विक्टोरिया गावरी को बोर्ड ऑफ कमराजर पोर्ट लिमिटड में शामिल किया गया है।

5. विशाखा शालनी जो कि दिल्ली में 2012 में हुए नगर निगम चुनाव लड़ चुकी हैं उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में लिया गया है।

6. वडोदरा की पूर्व मेयर ज्योति कौशल सेठ को बोर्ड फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के त्रावणकोर (FACT) में लिया गया है।

इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली थी कि ACC ने कुल 83 नामों पर मुहर लगाई है। ये लोग 14 मंत्रालय और ऑयल, स्टील, भारी उद्योग, कपड़ा, रेलवे, कोयला, बिजली, जल संसाधन, स्वास्थ्य, खानों, मध्यम और छोटे उद्यमों, वाणिज्य, रसायन और पेट्रो रसायन, और खाद्य और सार्वजनिक वितरण के विभागों पर नजर रखेंगे।

यूपीए सरकार के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। फरवरी 2013 में कांग्रेस के उपाध्यक्ष सीआर नासिर अहमद को सिंडिकेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया था। जगदीश राज जिन्होंने 28 जुलाई 2014 तक सिंडिकेट बैंक के बोर्ड में जगह बनाए रखी वह भी कांग्रेसी थे। इसके अलावा 2013 तक इलाहबाद बैंक के बोर्ड में अजय शुक्ला शामिल थे। वह यूपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे।

First Published on January 28, 2017 7:40 am