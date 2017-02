Tamil Nadu Crisis: तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर ने शशिकला के करीबी ई पलानीसामी को मुलाकात के लिए बुलाया

तमिलनाडु में अभी भी राजनीतिक सकंट बरकरार है। माना जा रहा है कि आज तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर कोई फैसला हो सकता है। इस बीच AIADMK ने दावा किया है कि राज्यपाल सी विद्यासागर ने ई पलानीसामी को मुलाकात के लिए बुलाया है। जानकारी के मुताबिक, पलानीसामी दोपहर 12:30 बजे गवर्नर से मुलाकात करेंगे। पलानीसामी के अलावा पार्टी के चार अन्य सदस्य भी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे।

बता दें कि आय से अधिक संपत्ति का मामले में कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद एआईएडीएमके महासचिव शशिकला ने सरेंडर कर दिया है और फिलहाल वह बेंगलुरु जेल में हैं। कोर्ट का आदेश आने के तुरंत बाद ही उन्होंने पलानीसामी को विधायक दल का नया नेता चुना था, साथ ही शशिकला का विरोध करने वाले पन्नीरसेल्वम और 19 अन्य नेताओं को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था।

Governor invites AIADMK's legislature party leader Edapadi K.Palanisamy: AIADMK — ANI (@ANI_news) February 16, 2017

First Published on February 16, 2017 11:02 am