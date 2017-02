सरकार ने किया होली के लिए 34 स्पेशल ट्रेनों का एेलान, जानिए टाइम टेबल और पूरी जानकारी

होली में घर जाने वालों की भीड़ को कम करने और यात्रियों को और सुविधा देने के लिए सरकार ने खास ट्रेनों का एेलान किया है। सरकार ने इस त्योहार के लिए 34 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जिसमें दो सुविधा ट्रेनें भी शामिल हैं। सरकार ने इस ट्रेनों की लिस्ट जारी की है। ज्यादातर ट्रेनें यूपी और बिहार के लिए चलाई गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि कि ये ट्रेनें कब और कौन से स्टेशन से चलेंगी।

1. ट्रेन संख्या 04408 केवल गुरुवार को, 29 जून तक हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग तक चलेगी। जबकि ट्रेन संख्या 04407 रविवार को दुर्ग से लेकर हजरत निजामुद्दीन वापस लौटेगी। यह ट्रेन 7 जुलाई चल जारी रहेगी।

2.ट्रेन संख्या 04418 केवल मंगलवार को (27 जून तक) को हजरत निजामुद्दीन से लेकर पुणे तक चलेगी। जबकि पुणे से यह ट्रेन गुरुवार को वापस लौटेगी।

3. ट्रेन संख्या 04404 नई दिल्ली से बरौनी जंक्शन से मंगलवार और शुक्रवार को जाएगी। यह ट्रेन 3 मार्च से लेकर 30 जून के बीच चलेगी। जबकि ट्रेन संख्या 04403 बरौनी जंक्शन से नई दिल्ली तक बुधवार और शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन 4 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक चलेगी।

4.ट्रेन संख्या 04406 दिल्ली जंक्शन से गुरुवार और सोमवार को दरभंगा जंक्शन तक चलेगी। यह ट्रेन 2 मार्च से लेकर 29 जून तक चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 04405 दरभंगा जंक्शन से दिल्ली जंक्शन तक 3 मार्च से लेकर 30 जून तक हर मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी।

5. ट्रेन संख्या 04426, 24 जून तक हजरत निजामुद्दीन से लेकर कोच्चूवेली तक हर शनिवार को चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 04425 हर सोमवार को कोच्चूवेली से हजरत निजामुद्दीन तक चलेगी।

6. ट्रेन संख्या 05101 छपरा से आनंद विहार तक 2 अप्रैल से लेकर 25 जून के बीच चलेगी। जबकि ट्रेन संख्या 05102 आनंद विहार टर्मिनल से छपरा 3 अप्रैल से लेकर 26 जून तक चलेगी।

7. ट्रेन संख्या 04402 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच 4 अप्रैल से 1 जुलाई तक चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 04401 आनंद विहार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक 3 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच चलेगी।

8.ट्रेन संख्या 04203, 9 मार्च से 14 मार्च के बीच लखनऊ से आनंद विहार तक चलेगी। जबकि ट्रेन संख्या 04204 आनंद विहार से लखनऊ 10 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच चलेगी।

9.ट्रेन संख्या 04412 आनंद विहार से पटना 9 मार्च से 11 मार्च तक चलेगी। जबकि 04411 ट्रेन पटना से आनंद विहार के बीच 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक चलेगी।

10. 10 मार्च तक ट्रेन संख्या 01171 मुंबई सीएसटी से (वाया दिल्ली) लेकर जम्मू तवी तक चलेगी। जबकि 13 मार्च तक ट्रेन संख्या 01172 जम्मू तवी से (वाया नई दिल्ली) मुंबई सीएसटी तक चलेगी।

होली स्पेशल ट्रेनों की समयसारणी:

First Published on February 21, 2017 10:37 am