अब छोटे कारोबारियों को बिजनेस करना सिखाएगी गूगल, सीईओ सुंदर‍ पिचाई ने की कई घोषणाएं

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बुधवार (4 जनवरी) को राजधानी दिल्ली में डिजिटल इंडिया को लेकर एक कार्यक्रम में लघु एवं मझोले उपक्रमों (एसएमई) के लिए गूगल की कुछ अहम पहलों के बारे में घोषणाएं कीं। इस घोषणाओं में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी था, जिसका नाम डिजिटल अनलॉक्ड है। सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल भारत के लिए प्रॉडक्ट्स बना रहा है जिन्हें बाद में वैश्विक स्तर पर भी फैलाया जाएगा।

दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में पिचाई ने कहा कि छोटे उपक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इंटरनेट सबके लिए है।

उन्होंने कहा कि गूगल और फिक्की ने मिलकर एक डिजिटल अनलॉक्ड नाम का ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। यह प्रोग्राम हैदराबाद के इंडियन स्कूल अॉफ बिजनेस द्वारा सर्टिफाइड होगा। यह देशभर के छोटे उपक्रमों को अॉनलाइन और मोबाइल कोर्सेज अॉफर करेगा। उन्होंने कहा कि तीन वर्षों में हमारा लक्ष्य 40 शहरों में 5000 ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आयोजित कराने का है।

पिचाई ने कहा कि मैं यहां गूगल के बारे में बात करने नहीं, छोटे कारोबारों के बारे में बात करने लिए आया हूं। चेन्नई में अपना बचपन बिताते हुए मैं सूचना (Informations) पाने के लिए कोशिश करता रहता था। आज कोई बच्चा भी उतनी ही सूचना पा सकता है जितनी कि कोई स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर पा सकता है।

हाल ही में 7 भारतीय स्टार्टअप गूगल के ‘लांचपैड एक्सीलेटर’ के तीसरे बैच में शामिल हुए। यह ऐसा प्लेटफार्म है जो गूगल के संरक्षक और विशेषज्ञों को स्टार्टअप की मदद करने के लिए जोड़ता है। इसमें भारत के अलावा अन्य देशों के स्टार्टअप भी शामिल हैं। पिछले एक साल में इस कार्यक्रम में 13 भारतीय स्टार्टअप शामिल हुए हैं।

सुंदर पिचाई कल यानी 5 जनवरी को IIT खड़गपुर आएंगे। IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र रहे पिचाई गूगल के सीईओ बनने के बाद पहली बार कैंपस जा रहे हैं। अपने पिछले दौरे के ठीक एक साल बाद भारत आ रहे पिचाई स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लेंगे, जिसका नाम A journey back to the past to inspire the future रखा गया है। इसका मतलब है – भविष्य के लिए प्रेरणा हासिल करने के लिए भूतकाल की यात्रा। इस सेशन का आयोजन कैंपस में टैगोर ओपन एयर थिएटर में होगा।

देखें वीडियो ः

First Published on January 4, 2017 4:23 pm