पद्मावती हिन्दू थी इसलिए दिखाया गलत चरित्र, हिम्मत है तो पैगंबर मुहम्मद पर फिल्म बनाएं: गिरिराज सिंह

केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने भी फिल्मकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का विरोध करते हुए कहा है कि रानी पद्मावती हिन्दू थी, इसी वजह से उनके गलत चरित्र को दिखाया गया है। साथ ही कहा कि फिल्मकारों की हिम्मत पैगंबर मुहम्मद पर फिल्म बनाने की नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग भी भारतीय इतिहास के साथ ‘खिलवाड़’ करेंगे जनता को ऐसे लोगों को ‘सजा’ देनी ही चाहिए। सिंह ने यह बाते खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से इत्र मीडिया से बातचीत में कही।

बिहार के नवादा से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, “दुर्भाग्य है देश का कि देश में औरंगजेब को, टीपू सुल्तान को आइकन मानने वाले लोग देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हैं। पद्मावती के चरित्र को जिस ढंग से चित्रित किया गया है, अगर वो हिन्दू ना होती तो शायद किसी की हिम्मत ना होती।” उन्होंने आगे कहा, “और जिसने भी ऐसा किया है उसने भारत के इतिहास औप मान-मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया है। पद्मावती ने अपने आप को मिटा दिया, लेकिन मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। इसलिए ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जनता को सजा देनी चाहिए।”

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा, “हिन्दू देवी-देवताओं के ऊपर तो एक से एक टिप्पणी आती है। PK जैसी फिल्में बना देते हैं। किसी की हिम्मत हुई है मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई फिल्म बना दे।” सिंह ने कहा कि यह मुद्दा जनता के सामने एक चुनौती की तरह है और जनता ही इसका फैसला करेगी।

क्या है फिल्म पद्मावती का विवाद:

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक भंसाली पर राजपूत महारानी पद्मावती को लेकर फिल्म बना रहे हैं। आरोप हैं कि फिल्म में पद्मावती और उनके प्रेम में पड़े दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ‘तथ्यों से छेड़छाड़’ की गई है। विवाद तब पैदा हुआ जब राजस्थान में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जहां ‘करणी सेना’ नाम के संगठन ने फिल्म के सेट पर तोड़ फोड़ की और भंसाली के साथ मारपीट भी की।

संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावती’ को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी; फिल्म के नाम को बदलने की मांग

