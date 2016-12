दिल्ली के नए उपराज्यपाल अनिल बैजल को सत्ता संभालते ही 2004 में गृह सचिव के पद से हटा दिया था यूपीए सरकार ने

पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। 1969 बैच के आईएएस अफसर बैजल अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में गृह सचिव रह चुके हैं, लेकिन मई 2004 में जैसे ही यूपीए सरकार सत्ता में आई, उनके कार्यकाल को छोटा कर पद से हटा दिया।

रिटायरमेंट के बाद बैजल ने थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनैशनल फाउंडेशन के कार्यकारी परिषद् का हिस्सा रहे। इस फाउंडेशन के कई लोग नरेंद्र मोदी सरकार का अहम हिस्सा हैं। इनमें से एक नाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का है।

70 वर्षीय बैजल के नियुक्ति दस्तावेज बुधवार को राष्ट्रपति भवन भेजे गए थे। सूत्र बताते हैं कि वह एक रिजर्व शख्स हैं और नियमों के मुताबिक चलने में विश्वास रखते हैं। साल 2006 में वह शहरी विकास मंत्रालय के बतौर सेक्रेटरी रिटायर हुए थे। उन्होंने इससे पहले डीडीए का वाइस चेयरमैन पद भी संभाला था। वह मनमोहन सिंह सरकार के 60 हजार करोड़ के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीयशहरी नवीकरण मिशन से भी जुड़े हुए थे। फिलहाल बैजल के लिए सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ काम करने की होगी।

बता दें कि हाल ही में पूर्व एलजी नजीब जंग ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने साल 2013 में पद संभाला था। अभी उनका डेढ़ साल का कार्यकाल बचा था। उनके और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच अकसर जुबानी जंग होती रहती थी। दिल्ली में अधिकारों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि नजीब जंग उन्हें काम नहीं करने दे रहे और अकसर उनके काम में दखलअंदाजी करते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को झटका देते हुए जंग को राज्य का सुप्रीम बॉस बताया था। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

बता दें कि नजीब जंग की नियुक्ति यूपीए सरकार ने की थी, लेकिन एनडीए सरकार ने उन्हें पद पर बने रहने दिया। इससे पहले जंग ने दो मौकों पर इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पद पर बने रहने को कहा। 22 दिसंबर को नजीब जंग ने यह कहते हुए पद से इस्तीफा दे दिया कि उन्हें एकैडमिक्स की तरफ लौटना है।

First Published on December 29, 2016 7:48 am