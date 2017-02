राष्ट्रपति भवन की अकाउंट ब्रांच में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच कर पाया काबू

राष्ट्रपति भवन की अकाउंट ब्रांच में शुक्रवार सुबह आग लग गई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अकाउंट ब्रांच में रखे फर्नीचर में आग लगी थी। इसके बाद आग बुझाने के लिए पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। घटना शुक्रवार सुबह की है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, हालांकि, आग से फर्नीचर को नुकसान पहुंचा है।

दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 8.45 मिनट पर राष्ट्रपति भवन के अकाउंट ब्रांच से आग लगने की जानकारी मिली थी। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और 10 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। आग में एक इन्वेटर, एक कुर्सी और एक टेबल चल गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, हालांकि, अभी आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बता दें, इससे कुछ दिन पहले संसद के सर्वर रूम में भी आग लग गई थी।

First Published on February 3, 2017 11:18 am