पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाना कॉमेडी ग्रुप AIB को पड़ा भारी, साइबर सेल ने दर्ज की एफआईआर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर सैकड़ों की संख्या में जोक्स शेयर किए जाते हैं। AIB का ऐसी ही एक मजाकिया ट्वीट लोगों की नजर में आ गया है। लोगों ने एआईबी के इस मजाक की तीखी आलोचना की। जिसके बाद एआईबी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन यह मामला यही खत्म नहीं हुआ। शुक्रवार को मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने कॉमेडी ग्रुप AIB के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, यह एफआईआर कथित रूप से पीएम मोदी के किए गए अपमान को लेकर दर्ज की गई है।

AIB द्वारा टि्वटर पर पोस्ट किए गए फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नजर आने वाला एक शख्स स्टेशन पर खड़े होकर मोबाइल चेक करते हुए दिख रहा है और उसे स्नैपचेट के डॉग फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। एआईबी के इस ट्वीट को देखने के बाद लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की। जिसके बाद कॉमेडी ग्रुप ने इसे डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक मुंबई पुलिस की नजर इस पर पड़ गई। पुलिस ने साइबर सेल को इस मामले की जांच के लिए कहा था। अब इस मामले में AIB के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

Why did AIB delete it? pic.twitter.com/ETkR9Fpk9R — Tarique Anwer (@tanwer_m) July 12, 2017

ट्वीटर पर एआईबी के इस ट्वीट के सामने आने के आने के रितेश माहेश्वरी नाम के एक यूजर ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा- प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरीके का बेहूदा मज़ाक पर एआईबी और तन्मय भट्ट पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने इस मामले को उनके संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद दिया और पुलिस ने बताया कि हम इस मामले को साइबर पुलिस स्टेशन को सौंप रहे हैं। ट्वीट को लेकर भारी आलोचना झेलने के बाद एआईबी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। एआईबी की इस प्रतिक्रिया को देखकर ऐसा नहीं लगा कि उसे इस बात का कोई अफसोस है। तन्मय भट्ट ने अपने ट्वीट में लिखा- हम जोक्स बनाना जारी रखेंगे और अगर जरुरत पड़ी तो इसे डिलीट करना भी। हम फिर से जोक बनाएंगे और जरुरी हुआ तो माफी भी मांगेंगे। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं?

Thank you for bringing this to our notice.We are forwarding this to the cyber police station. — Mumbai Police (@MumbaiPolice) July 12, 2017

PS: Will continue making jokes. And deleting if necessary. And making jokes again. And Apologizing if necessary. Don’t care what you think. — Tanmay Bhat (@thetanmay) July 13, 2017

First Published on July 14, 2017 1:15 pm