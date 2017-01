यूपी में ”साइकिल” के लिए लड़ रहे यादव नेताओं की इन कारों पर तो एक नजर डालिए…

यूं तो यादव परिवार साइकिल पर लड़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का कार प्रेम किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की शानदार नीले रंग की लैम्बॉर्गिनी कार की तस्वीरें वायरल हुई थीं। इस कार की कीमत करीब 4 करोड़ रुपये बताई गई थी। आइए आपको बताते हैं पार्टी के बाकी नेताओं के ‘कार प्रेम’ के बारे में।

अतीक अहमद : यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान के बेटे अतीक अहमद अकसर लखनऊ में अपनी शानदार हमर कार के साथ तस्वीरें पोस्ट करते नजर आते रहते हैं। इस कार की कीमत 70 लाख रुपये है। अतीक अहमद पर मर्डर से लेकर किडनैपिंग के करीब 40 मामले चल रहे हैं।

सपा नेता अतीक अहमद की हमर कार

मुलायम सिंह यादव : राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी लग्जरी कारों से प्यार है। वह मर्सिडीज से चलना पसंद करते हैं। इसी महीने की शुरुआत में वह दिल्ली में 5 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अपनी मर्सिडीज एस क्लास सिडान में नजर आए थे। इस कार की कीमत 1.17 करोड़ रुपये है।

मुलायम सिंह यादव की मर्सिडीज एस क्लास सिडान

अखिलेश यादव : राज्य के 43 वर्षीय मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लग्जरी कार के मालिक हैं। उनके पास मर्सिडीज जीएलई एसयूवी है, जिसकी कीमत ढाई करोड़ रुपये है। यह कार बुलेट प्रूफ है और कई हाई सिक्योरिटी फीचर्स से लैस है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की शानदार कार

आजम खान : यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान पिछले दिनों अपनी नई स्कॉडा सुपर्ब में नजर आए थे। वह एक समारोह में बिना नंबर प्लेट वाली इस कार में पहुंच गए थे। इस कार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। इस कार के टॉप मॉडल की कीमत 30 लाख रुपये है।

एक समारोह में आजम खान बिना नंबर प्लेट वाली इसी कार में पहुंच गए थे।

रामगोपाल यादव : अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव अब कोई छोटे कद के नेता नहीं रह गए हैं। जिस तरह उन्होंने यूपी विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव को प्रोजेक्ट कर मुलायम सिंह यादव को साइडलाइन किया, उससे उनका राजनीतिक ओहदा और बड़ा हो गया है। रामगोपाल यादव के पास भी मर्सिडीज की ही लग्जरी कार है।

रामगोपाल यादव भी मर्सिडीज से चलना पसंद करते हैं।

First Published on January 17, 2017 10:57 am