8 फरवरी, सुबह 10 बजे न्यूज अपडेट: शशिकला ने पन्नीरसेल्वम को कोषाध्यक्ष पद से हटाया, गाजियाबाद में पीएम और दादरी में राजनाथ की रैली

शशिकला ने पन्नीरसेल्वम को कोषाध्यक्ष पद से हटाया

AIADMK महासचिव वीके शशिकला को तमिलनाडु की सीएम बनने से पहले पार्टी में उथल-पुथल का माहौल है। मंगलवार रात सीएम ओ पन्नीरसेल्वम ने जहां बगावती रुख अपनाते हुए इस्तीफा देने को मजबूर करने के आरोप लगाए, वहीं इसके तुरंत बाद शशिकला ने पन्नीरसेल्वम को पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया। उनकी जगह डिंडीगुल श्रीनिवासन को यह जिम्मेदारी दी गई है। पन्नीरसेल्वम ने मंगलवार को 40 मिनट तक जयललिता की ‘समाधि’ पर मौन बैठे रहे थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

गाजियाबाद में पीएम और दादरी में राजनाथ की रैली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रैली करेंगें, वहीं राजनाथ सिंह दादरी में जनसभा को संबोदित करेंगे। मोदी गाजियाबाद के करीब कमला नेहरु ग्राउंड में 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं राजनाथ सिंह अखलाक के गांव बिसाहड़ा में जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी में चार रैलियां करेंगे। उनकी रैली हाथरस, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद में होगी। पीएम मोदी शाम को राज्यसभा में भी बोलेंगे।

पहली बार हाई कोर्ट के जज पर SC ने शुरू किया अवमानना का मामला

यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी हाई कोर्ट जज के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया है। कोर्ट ने शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट के कई वर्तमान और रिटायर्ड जजों पर भ्रष्‍टाचार के आरोप लगाने पर संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई कलकत्‍ता हाई कोर्ट जज सीएस कर्णन के खिलाफ की जाएगी। जज ने पीएम को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और उच्‍च न्‍यायालयों के 20 जजों की सूची भेजी थी और भ्रष्‍टाचार’ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

आज RBI करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा

आज चालू वित्त वर्ष की अंतिम मौद्रिक समीक्षा के नतीजे आएंगे, जिसमें पता चलेगा कि RBI रेपो रेट में कटौती करेगा या नहीं। यदि कटौती होती है तो ईएमआई घट सकती है। वर्तमान रेपो रेट या नीतिगत ब्याज दर छह फीसदी है। रेपो रेट वो होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को बहुत ही थोड़े समय के लिए कर्ज देता है।

First Published on February 8, 2017 10:29 am