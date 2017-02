7 फरवरी, सुबह 10 बजे न्यूज अपडेट: शशिकला के CM बनने पर सस्पेंस, भूकंप के बाद उत्तर भारत में हाई अलर्ट, मेरठ में राहुल-अखिलेश और गाजियाबाद में माया की रैली

कानपुर ट्रेन हादसे का मास्टरमाउंड और ISI एजेंट अरेस्ट

कानपुर में हुए ट्रेन हादसे का मास्टरमाइंड और आईएसआई एजेंट शम्शुल होडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी नेपाल की राजधानी काठमांडू से की गई है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पिछले साल नवंबर में हुए कानपुर ट्रेन हादसे में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।

मेरठ में राहुल-अखिलेश और गाजियाबाद में माया की रैली

मंगलवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती गाजियाबाद के एनडीआरएफ के ग्राउंड में रैली करेंगी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी सीएम अखिलेश यादव मेरठ में रैली करेंगे। अखिलेश यादव हापुड़ में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग 11 फरवरी को होनी है। मायावती दोपहर 12 बजे गाजियाबाद में रैली को संबोधित करेंगी और इसके बाद दोपहर 2 बजे संभल में रैली करेंगी।

शशिकला के CM बनने पर सस्पेंस

AIADMK चीफ शशिकला के तमिलनाडु की सीएम के रूप में शपथ लेने पर सस्पेंस बना हुआ है। राज्यपाल सी विद्यासागर राव नई दिल्ली से चेन्नई के बजाय मुंबई रवाना हुए हैं। खबरें है कि वह शशिकला को शपथ दिलाने से पहले कानूनी सलाह ले रहे हैं। उधर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को संकेत दिये हैं कि वह शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में जल्द फैसला सुना सकता है। बता दें कि पूर्व सीएम जयललिता भी इस केस में आरोपी थीं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

भूकंप के बाद उत्तर भारत में हाई अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में सोमवार रात भूकंप आया, 5.8 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग जिले में था। भूकंप की गहराई 33 किलोमीटर थी और यह रात 10 बजकर 33 मिनट पर आया था। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भूकंप पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

अदालती पचड़े में फंसी जॉली एलएलबी-2

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म जॉली एलएलबी-2 अदालती पचड़े में फंस गई है। जयपुर की एक अदालत ने अक्षय कुमार को समन जारी किया है और 10 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। आरोप लगे हैं कि फिल्म में कई सीन वकीलों का गलत रूप पेश कर रहे हैं। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने फिल्म के चार सीन काटने का आदेश दिया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

