6 फरवरी, सुबह 10 बजे न्यूज अपडेट: दिल्ली में एनकाउंटर, शशिकला होंगी तमिलनाडु की सीएम, वीजा बैन हटाने पर भड़के ट्रंप

दिल्ली में एनकाउंटर, पकड़ा एक बदमाश

दिल्ली में नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश को पकड़ लिया गया है, जबकि एक बदमाश फरार हो गया है। फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। मुठभेड़ में 2 पुलिसवाले भी घायल हो गए है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इस बदमाश पर 25 हजार रुपए का ईनाम था। (पढ़ें पूरी खबर)

शशिकला होंगी तमिलनाडु की सीएम

AIADMK चीफ शशिकला का तमिलनाडु की सीएम बनना तय हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के ठीक दो महीने बाद हुई विधायक दल की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसके बाद सीएम ओ पनीरसेल्वम ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। जयललिता के दिसंबर में निधन के बाद पन्नीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। (पढ़ें पूरी खबर)

वीजा बैन हटाने पर भड़के ट्रंप

निचली अदालत द्वारा 7 मुस्लिम देशों के वीजा पर बैन लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर रोक लगाने के बाद ट्रंप ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। ट्रंप ने कहा कि अगर इससे कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो इसके लिए जज और न्याय व्यवस्था जिम्मेदार होगी। गौरतलब है कि 27 जनवरी को ट्रंप ने इराक, सीरिया, सूडान, ईरान, सोमालिया, लीबिया और यमन के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगा दिया था। वहीं, शुक्रवार (3 फरवरी) को संघीय न्यायाधीश जेम्स एल रॉबर्ट ने वॉशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल बॉब फर्गुसन के आग्रह पर ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी थी। (पढ़ें पूरी खबर)

इलाज के लिए बेंगलुरु जा रहे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाई ब्लड प्रेशर के चलते इलाज कराने के लिए बंगलुरु जाएंगे। वह सात फरवरी को बेंगलुरु जाएंगे और 10-12 दिन बाद दिल्ली लौटेंगे। बीते एक महीने में पंजाब व गोवा में बिना रुके चुनाव प्रचार करने वाले केजरीवाल को एक दिन में इंसुलिन की तीन खुराक लेनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, पार्टी ने गुजरात के लिए भी ‘मिशन गुजरात’ प्लान तैयार किया है, जिसके लिए केजरीवाल ने तीन घंटे तक मीटिंग की। (पढ़ें पूरी खबर)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 6, 2017 10:24 am