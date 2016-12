परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले एक्टर पोट्टी की पत्नी ने की खुदकुशी, ससुराल वालों ने लगाया दहेज़ के लिए सताने का आरोप

मशहूर तेलुगू एक्टर पोट्टी रमेश की पत्नी ने सोमवार को विशाखापट्टनम स्थित घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 22 साल की त्रिपुरांबिका ने पिछले साल दिसंबर माह में शादी की थी। रमेश के ससुराल वालों ने रमेश के परिवार पर दहेज के लिए सताने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि इसी वजह से उनकी बेटी को खुदखुशी जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिस समय घटना हुई तब रमेश हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे। कुछ स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, रमेश की बहन ने देखा कि रमेश की पत्नी अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई है। जिसके बाद परिवार वालों ने मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ा और तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। हालांकि डॉक्टर ने रमेश की पत्नी का मृत घोषित कर दिया।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। हैदराबाद से लौटने पर रमेश से भी पुलिस ने पूछताछ की। रमेश ने मीडिया से कहा कि उनके और उनकी पत्नी के बीच कोई मतभेद नहीं था। त्रिपुरांबिका की मां पुष्पालता ने हालांकि इसे मर्डर बताया है। उन्होंने कहा, “मेरी बेटी के सुसराल वाले उसे पहले दिन से ही प्रताड़ित कर रहे थे। रमेश मेरा चचेरा भाई है और परिवार में वही इकलौता कमाने वाला है। इसलिए परिवार के दूसरे सदस्यों को डर था कि अगर रमेश को बच्चो हो गए तो वह उन्हें छोड़ देगा।”

बता दें कि पोट्टी रमेश मशहूर कॉमेडियन हैं, जिन्होंने 12 दिसंबर 2015 को परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। रमेश को उनकी कम लंबाई के चलते ‘पोट्टी’ कहा जाता है, जो सिर्फ तीन फीट लंबे हैं। पोट्टी पॉपुलर तेलुगू टीवी शो Jabardasth और Extra Jabardasth में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। यह एक कॉमेडी शो है, जिसमें रश्मी गौतम, एक्टर नागेंद्र बाबू और रोजा जज के तौर पर आते हैं। ETV चैनल पर आने वाले शो में रमेश कॉमेडियन भास्कर के साथ आते हैं और उनकी टीम का नाम “बुलेट भास्कर” है।

First Published on December 21, 2016 10:56 am