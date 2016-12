अलविदा 2016: …और रह गर्इं इनकी केवल यादें

गुजरते बरस में कई जानीमानी हस्तियां हमसे हमेशा के लिए दूर हो गईं और पीछे रह गईं उनकी यादें…..। नब्बे के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति के समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ नेता एबी बर्धन का दो जनवरी को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका पूरा नाम अर्धेंदुभूषण बर्धन था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का संक्षिप्त बीमारी के बाद सात जनवरी को निधन हो गया। सईद को अच्छी खासी मुसलिम आबादी वाले राज्य में भाजपा के साथ लगभग असंभव समझे जाने वाली गठबंधन सरकार बनाने का शिल्पकार माना जाता है। एक वकील से लेकर देश के अब तक के एकमात्र मुसलिम गृहमंत्री बनने तक का सफर तय करने वाले सईद ने एक सुलझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह राष्ट्रीय राजनीति और जम्मू-कश्मीर की राजनीति में अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया था।

हिंदी के प्रख्यात कहानीकार और कई साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक रह चुके रवींद्र कालिया का नौ जनवरी को 78 साल की उम्र में निधन हो गया। कालिया को साठोत्तरी हिंदी कहानी में एक सशक्त कहानीकार के रूप में जाना जाता है। उनकी ‘नौ साल छोटी पत्नी’ कहानी काफी चर्चित हुई। कुछ साल पहले आयी उनकी आत्मकथा रूपी रचना ‘गालिब छूटी शराब’ भी काफी सराही गई। कालिया भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक भी थे। समकालीन भारतीय राजनीति को हास्य-व्यंग्य के साथ खूबसूरती से चित्रित करने वाले जानेमाने कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग का छह फरवरी को 55 साल की उम्र में निधन हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स आॅफ इंडिया समेत कई अखबारों में काम कर चुके तैलंग को 2004 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। ‘कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता’ और ‘होश वालों को खबर क्या’ जैसी गजलों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले मशहूर शायर और गीतकार निदा फाजली का 78 साल की उम्र में आठ फरवरी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। निदा फाजली नाम से लोकप्रिय हुए इस शायर का पूरा नाम मुकतिदा हसन निदा फाजली था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था।

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुतरस बुतरस घाली का 16 नवंबर निधन हो गया। घाली 1992 से 1996 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे।पूर्वोत्तर से पहले लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा का चार मार्च को निधन हो गया। संगमा राजनीति में ऐसे कद के नेता माने जाते थे जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेशी मूल को चुनौती दी थी। बाद में वह प्रणब मुखर्जी के खिलाफ भाजपा के समर्थन से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी बने। भारतीय आधुनिक कला के प्रणेताओं में शामिल प्रसिद्ध कलाकार के जी सुब्रह्मण्यम का 29 जून को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। छह दशक से ज्यादा लंबे करियर में बहुआयामी प्रतिभा के धनी सुब्रह्मण्यम ने चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार का किरदार जिया और बच्चों की किताबें भी लिखीं। उन्हें 2012 में पद्मविभूषण, 2006 में पद्मभूषण और 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

आधुनिक भारतीय कलाकार एसएच रजा का 23 जुलाई को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 94 साल के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकार थे और उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह 1983 में ललित कला अकादमी के फेलो निर्वाचित हुए थे। प्रख्यात लेखिका और समाज के दबे कुचले और वंचित वर्गों की पैरोकार महाश्वेता देवी का 28 जुलाई को निधन हो गया। वे 91 वर्ष की थीं। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित महाश्वेता देवी ने आदिवासियों और ग्रामीण क्षेत्र के वंचितों के कल्याण के लिए अथक कार्य किया था। इजराइल-फलस्तीन के बीच शांति समझौता कराने के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री शिमोन पेरेज का 28 सितंबर को निधन हो गया।

December 29, 2016