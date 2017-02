पाकिस्तान में छपने लगे 2000 रुपए के नकली नोट, बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए लाए जा रहे भारत

देश में 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बंद करते हुए और नए नोटों को जारी करते हुए सरकार की ओर से कहा गया था कि ऐसा नकली नोट, आतंकवाद और कालेधन पर लगाम लगाने के लिए किया जा रहा है। नोटबंदी को अभी दो महीने ही हुए हैं और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने 2000 रुपए के नकली नोट बनाने शुरू कर दिए हैं। बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने हाल ही में नकली नोट बरामद किए थे। अधिकारियों ने हमारे सहयोगी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए इन 2000 के नकली नोटों को भारत भेजा गया।

8 फरवरी को मुर्शिदाबाद जिले से पुलिस ने अजीजुर रहमान (40) नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 2000 रुपए के 40 नकली नोट मिले थे। सूत्रों ने बताया कि रहमान ने पूछताछ में बताया कि यह नोट कथित तौर पर ISI की सहायता से पाकिस्तान में प्रिंट हुए थे, जिनकी तस्करी बांग्लादेश के बार्डर से की गई।

पूछताछ का हवाला देते हुए सूत्रों ने कहा कि तस्करों ने हर एक 2000 के नोट के बदले 400-600 रुपए मांगे थे। सूत्रों के मुताबिक, जब्त किए गए नकली नोटों की जांच कराने पर पता लगा कि असली 2000 के नोट के 17 में से करीब 11 सिक्योरिटी फीचर नकल किए गए हैं। आगे की तरफ ट्रांसपेरेंट एरिया, वाटरमार्क, अशोक स्तंभ, बाईं तरफ लिखा शब्द Rs 2000, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ लिखा वचन और देवनागरी में लिखी नोट की कीमत दी गई है। वहीं पीछे की तरफ चंद्रयान, स्वच्छ भारत लोगो और नोट को प्रिंट करने का साल दिया गया है। हालांकि बरामद किए गए नोटों की पेपर और प्रिंट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी।

नोटबंदी से बदलेंगे नतीजे, बीजेपी को फायदा या नुकसान?

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 13, 2017 8:21 am