साल भर में कांग्रेस को कराने होंगे संगठन चुनाव, चुनाव आयोग ने और मोहलत देने से किया इंकार

संगठन चुनाव कराने के लिए कांग्रेस को और समय देने से चुनाव आयोग ने मना कर दिया है। आयोग ने पार्टी नेतृत्व से इस साल के भीतर चुनाव करा लेने को कहा है। संगठन चुनाव दिसंबर 2015 तक करा लेने चाहिए थे, लेकिन तब पार्टी के संविधान में संशोधन करा कर चुनाव तीन साल के लिए टाल दिए गए थे। इस हिसाब से कांग्रेस ने संगठन चुनाव पूरे कराने के लिए चुनाव आयोग से पहले जून 2017 तक का समय मांगा। फिर चल रहे विधानसभा चुनावों में नेताओं की व्यस्तता का हवाला दिया। इसकी प्रतिक्रिया में चुनाव आयोग ने सख्त लहजे में कांग्रेस को कहा है कि किसी भी हालत में 30 जून तक संगठन चुनाव करा लिए जाएं और हमें नतीजे बताए जाएं। कांग्रेस ने आयोग से कहा कि कार्यसमिति ने 31 दिसंबर तक संगठन चुनाव पूरे करा लेने की तैयारी की है। विधानसभा चुनाव के फौरन बाद भी प्रक्रिया शुरू करने पर कम से कम पांच से सात महीने लगेंगे। इस नाते इस साल का पूरा समय दिया जाए। आयोग ने कांग्रेस की अपील पर सख्त रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि एक बार पार्टी को छह महीने की मोहलत दे दी गई। आगे नहीं दी जा सकती। हालांकि, आयोग ने कांग्रेस की अपील ठुकराई नहीं है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस अर्जी पर अंतिम विचार किया जाएगा। जरूरी हुआ तो कांग्रेस नेतृत्व से हलफनामा लेकर आखिरी मोहलत निर्धारित की जा सकती है।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिख कर यह तर्क दिया कि कार्य समिति ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कार्य समिति कांग्रेस की फैसले करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसके बाद कम से कम उसे एक साल चाहिए होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, अभी कार्यकर्ताओं की सूची में सुधार किया जा रहा है। हमें तहसील से लेकर जिला स्तर तक चुनाव कराने होंगे।

आठ साल बाद होंगे संगठन :

दिसंबर 2010 में कांग्रेस के संगठन चुनाव कराए गए थे, जिसमें सोनिया गांधी को पांच साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। इस लिहाज से दिसंबर 2015 तक चुनाव कराने थे। लेकिन पार्टी ने सोनिया गांधी का कार्यकाल आगे तीन साल के लिए बढ़ा दिया था। पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन कर अगले तीन साल के भीतर कभी भी संगठन चुनाव कराने का प्रावधान कर दिया। पिछले साल सितंबर में कार्यसमिति की बैठक में दिसंबर 2017 की तिथि तय की गई, जिसके बारे में चुनाव आयोग को कांग्रेस नेतृत्व ने एक सप्ताह पहले बताया। इसको लेकर ही चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद कांग्रेस संगठन जमीनी स्तर पर काम शुरू करेगा। सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद तहसील और जिला स्तर के चुनाव होंगे। फिर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर। इस प्रक्रिया में कम से कम एक साल का समय लगेगा।

First Published on February 8, 2017 1:55 am