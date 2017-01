उम्मीदवारों की कैश लिमिट ना बढ़ाने पर RBI से नाराज हुआ चुनाव आयोग, उर्जित पटेल को लिखा- मानना ही होगा निर्देश

नोटबंदी के बाद नकदी निकालने की साप्ताहिक सीमा को पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़ाने के चुनाव आयोग के अनुरोध को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने खारिज कर दिया जिस पर आयोग की तीखी प्रतिक्रिया आई है। आयोग ने बुधवार को आरबीआई से उम्मीदवारों की नकदी निकासी की साप्ताहिक सीमा 24,000 रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का अनुरोध किया था। आयोग का कहना था कि नोटबंदी के बाद लागू सीमा से उम्मीदवारों को अपने प्रचार का खर्च निकालने में कठिनाई होगी। लेकिन रिजर्व बैंक का कहना है कि इस स्तर पर सीमा बढ़ाना संभव नहीं है।

नाराज दिख रहे आयोग ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को पत्र लिखकर इस मुद्दे से निपटने के तरीके पर गंभीर चिंता प्रकट की है। चुनाव आयोग ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि आरबीआई को स्थिति की गंभीरता का आभास नहीं है। यह बात दोहराई जाती है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है और उचित तरीके से चुनाव कराने के लिए जरूरी है कि आयोग के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।’ आयोग ने रिजर्व बैंक से प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।

24 जनवरी को चुनाव आयोग ने केंद्रीय बैंक से यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के उम्मीदवारों के लिए एक हफ्ते में पैसे निकालने की लिमिट 24 हजार से 2 लाख रुपए करने के लिए कहा था। बता दें कि 8 नवंबर को लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद से आरबीआई पैसे निकालने के नियमों में कई बदलाव कर चुका है। वर्तमान में सेविंग अकाउंट के लिए एक दिन में एटीएम से अधिकतम 10 हजार रुपए और बैंक से 24 हजार रुपए (एक हफ्ते में भी अधिकतम) निकाल सकते हैं, वहीं करंट अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं।

रैली में राजनाथ सिंह बोले- “वोट नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन जूता मत फेंकिए”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 30, 2017 8:37 am