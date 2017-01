चुनाव आयोग ने 4 फरवरी से 8 मार्च तक एग्जिट पोल पर लगाया बैन

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। रविवार को आयोग ने कहा कि भारत के उन सभी राज्यों में 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा जहां चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें अमृतसर लोकसभा उपचुनाव भी शामिल है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 126 A के प्रावधानों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा, “4 फरवरी 2017 की सुबह 7 बजे से लेकर 8 मार्च शाम 5.30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल नही किया जा सकता और ना ही कोई प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्य किसी भी संचार साधन पर एग्जिट पोल को दिखाया जा सकता है।” प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव से 48 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रानिक मीडिया किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे या सर्वेक्षण को भी नहीं दिखा सकेगा।

केजरीवाल को लगाई थी फटकार:

निर्वाचन आयोग ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आयोग को निशाना बनाने को लेकर, कड़ी फटकार लगाई थी। आयोग ने गोवा के अधिकारियों को केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया। आयोग ने मीडिया में जारी खबरों पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल की उन टिप्पणियों को ‘निराधार’ और ‘अत्यधिक अपमानजनक’ कहा, जिनमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि आयोग प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार काम कर रहा है।

चुनाव आयोग ने बजट को 1 फरवरी को पेश करने को दी मंजूरी

First Published on January 30, 2017 7:57 am