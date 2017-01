अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप मंगलवार (24 जनवरी) रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करेंगे। अमेरिकी राष्‍ट्रपति कार्यालय व्‍हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए बयान में यह जानकारी दी गई है। दोनों नेता अमेरिकी समयानुसार रात को एक बजे यानि भारत में रात साढ़े 11 बजे बात करेंगे। मोदी पांचवें राष्‍ट्राध्‍यक्ष होंगे जिनसे ट्रंप राष्‍ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बात करेंगे। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्‍ट्रपति पद की शपथ ली थी। उन्‍होंने पिछले साल आठ नवंबर को हुए चुनावों में हिलेरी क्लिंटन को हराया था। मोदी ने जीत के बाद ट्रंप को बधाई भी दी थी। वहीं डोनाल्‍ड ट्रंप के राष्‍ट्रपति बनने के बाद उन्‍होंने कहा था कि भारत-अमेरिका के रिश्‍तों को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

राष्‍ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रड्यू और मैक्सिको की पीएम पेना निएटो से बात की थी। रविवार (22 जनवरी) को उन्‍होंने इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू से बात की थी। इसके अगले दिन ट्रंप की मिस्र के राष्‍ट्रपति अब्‍देल फतह अल सिसी से टेलीफोन पर बात हुई थी। राष्‍ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही थी। भारत के प्रति उनका रुख नरम रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान एक चैरिटी इवेंट में उन्‍होंने कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के लिए उत्‍सुक हैं। मोदी काफी ऊर्जावान हैं। भारत प्रमुख रणनीतिक साथी है। हालांकि नौकरियों के मुद्दे पर उनका रवैया कठोर नजर आ रहा है। इससे भारतीय आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए दिक्‍कत हो रही है।

Public schedule for President Trump tomorrow. // Spicer briefing set for 1:30 pic.twitter.com/16vlUQYEdr — Zeke Miller (@ZekeJMiller) January 24, 2017

First Published on January 24, 2017 11:52 am