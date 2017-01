‘केजरीवाल के लिए संविधान में संशोधन होगा, ताकि दिल्ली के साथ पंजाब-गोवा के भी CM बन सकें’

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बुधवार (11 जनवरी) को दिग्विजय सिंह ने तीन ट्वीट किए। उसमें उन्होंने लिखा, ‘केजरीवाल जी दिल्ली का कचरा साफ नहीं कर पा रहें हैं, अब चले हैं पंजाब और गोआ का कचरा साफ करने के लिये।’, दूसरे ट्वीट में दिग्विजय ने लिखा, ‘केजरीवाल जी के पास हवाबाजी के अलावा कुछ और नहीं है। ये भी फेंकू नम्बर दो हैं।’, तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘केजरीवाल जी के लिये भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ताकि वे दिल्ली के साथ साथ पंजाब और गोवा के मुख्य मंत्री भी बन सकें।’

दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट मनीष सिसोदिया के एक बयान के बाद किए। दरअसल, मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब में एक रैली के दौरान पंजाब के लोगों से कहा कि उन्हें केजरीवाल को सीएम कैंडिडेट मानकर वोट करना है। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि केजरीवाल दिल्ली को फिर बीच में छोड़ देंगे और पंजाब का दामन थाम लेंगे।

पंजाब में फरवरी 2017 में विधान सभा चुनाव होने हैं। इसके लिए 4 फरवरी को वोटिंग होगी और 11 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। कुछ चुनावी सर्वों में आम आदमी पार्टी को बीजेपी-आकाली गठबंधन और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी दिखाया गया था। माना जा रहा है कि इसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है।

वहीं कयास ये भी हैं कि दिल्ली की कमान मनीष सिसोदिया के हाथों में आ सकती है। इन दिनों दिल्ली में जितने भी बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं सबसे केजरीवाल की तस्वीर नदारद है। सब में सिसोदिया को प्रमुखता से दिखाया गया है।

केजरीवाल जी दिल्ली का कचरा साफ़ नहीं कर पा रहें हैं अब चले हैं पंजाब और गोआ का क़चरा साफ़ करने के लिये। — digvijaya singh (@digvijaya_28) January 11, 2017

केजरीवाल जी के पास हवाबाज़ी के अलावा कुछ और नहीं है। ये भी फेंकू नम्बर दो हैं। — digvijaya singh (@digvijaya_28) January 11, 2017

First Published on January 11, 2017 10:26 am