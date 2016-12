नोटबंदी के कारण बच्चों को रहना पड़ा भूखा, आंगनवाड़ी के पास नहीं थे खाना खिलाने के पैसे

मध्यप्रदेश के राजनंद गांव में बतौर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करने वाली निशा चौरसिया की आवाज में गर्व है कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने नोटबंदी के फैसले के बाद किस तरह नवजात और बच्चों को खाना मुहैया कराया। वह कहती हैं कि स्वयंसेवी संस्था ने सभी लोगों से उधार लिए, बैंकों की लाइनों में खड़े रहे, अधिकारियों से मदद मांगी और यहां तक कि बच्चों और मां बनने वाली महिलाओं को खाना खिलाने के लिए अपनी जमा पूंजी भी खर्च कर दी।

वह कहती हैं कि हमने किसी तरह मैनेज किया, लेकिन फिर भी खाने की कमी पड़ सकती है। चौरसिया देश की उन 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समूह का हिस्सा हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा शिशु और बाल पोषण कार्यक्रम आईसीडीएस चला रही हैं। यह कार्यक्रम उस देश के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जहां 6 साल से कम उम्र के आधे से ज्यादा बच्चों में खून की कमी है। लेकिन 500 और 1000 के नोटों पर अचानक सरकार द्वारा बैन लगने से आईसीडीएस नेटवर्क मुश्किल में आ गया और बच्चों के लिए खाने की कमी पड़ गई।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले आईसीडीएस कार्यक्रम के मासिक आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में बच्चों को आंगनवाड़ी से मिलने वाले खाने में 6 प्रतिशत की गिरावट आई। इसका मतलब है कि करीब 16 लाख बच्चों को जो अनाज और सब्जियां दी जानी चाहिए थी वह उन्हें नहीं मिल पाईं। इम्यूनिटी शॉट्स नहीं मिलने के कारण उनकी स्वास्थ्य जांच भी नहीं हो पाई।

अगर पिछले आठ महीनों की बात करें तो नवंबर में आंगनवाड़ी में बच्चों की संख्या में भी गिरावट देखी गई। यहां 16 प्रतिशत लड़के और 14 प्रतिशत लड़कियां नहीं आईं थीं। इस संस्था से करीब 23 लाख लड़के और 19 लाख लड़कियां जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के लिए फंड में भी कमी आई है।

टाइम्स अॉफ इंडिया से बातचीत में मुरादाबाद से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चमन अरा ने बताया कि वह बैंकों से पैसा ही नहीं निकाल पा रहे थे और अनाज व सब्जियों पर डीलर्स द्वारा दिए जाने वाले उधार की भी एक सीमा है। वह गुस्से में कहती हैं कि सरकार को कम से कम बच्चों के लिए तो कुछ इंतजाम करने ही चाहिए थे। हमें बच्चों को ड्राई फ्रूट्स ही देने पड़े।

देखें वीडियो ः

First Published on December 24, 2016 8:07 am