नोटबंदी के फैसले के बाद जनवरी के आखिर में एटीएम में कैश की स्थिति सामान्य हो जाएगी। रिजर्व बैंक भी नकदी निकालने पर लगी पाबंदियों में ढील दे सकता है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। बैंकिंग सेक्टर के एक सूत्र ने कहा कि फिलहाल एटीएम में 9000 करोड़ रुपये प्रतिदिन डाले जा रहे हैं, जबकि नोटबंदी के शुरुआती दिनों में यह आंकड़ा 2 से 3 हजार करोड़ ही था। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि नकदी की स्थिति में सुधार हुआ है। आरबीआई स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा।

8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद देश के 220,000 एटीएम में 13000 करोड़ रुपये रोजाना डाले जा रहे थे। हालांकि स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी एटीएम के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि कैश निकालने की लिमिट तय है। फिलहाल एक हफ्ते में 24000 रुपये और एक दिन में 4500 रुपये निकाले जा सकते हैं। एक प्राइवेट बैंक के अधिकारी ने कहा कि मेट्रो शहरों में यह बात देखने में आ रही है कि रोज वही लोग पैसा निकालने के लिए लाइन में लगते हैं, जिसके कारण भीड़ लग जाती है।

एक सूत्र ने कहा कि नवंबर 8 से पहले 125 ट्रांजेक्शन्स हुआ करती थीं, लेकिन अब एक दिन में 300 ट्र्रांजेक्शन होती हैं। मगर यह अच्छा संकेत है क्योंकि नवंबर और दिसंबर के महीने में यह आंकड़ा 800 ट्रांजेक्शन का था। कैश लॉजिस्टिक्स असोसिएशन के अध्यक्ष रितुराज सिन्हा ने कहा कि एटीएम में कैश डालने और उसे अपडेट करने की बात करें तो स्थिति सामान्य के करीब है। कैश लॉजिस्टिक्स एटीएम में कैश और उसे मैनेज करने का काम करती है।

आपको बता दें कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के बड़े नोटों को अमान्य करार दे दिया था, जिससे देश में नकदी की किल्लत पैदा हो गई थी। एटीएम और बैंक में भी नए 500 और 2000 रुपये के नोटों की कमी देखी गई थी। इसके कारण कई लोगों की एटीएम की लाइनों में लगने के कारण मौत भी हुई थी। विपक्ष ने संसद में लोगों को हो रही परेशानी का हवाला देते हुए सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की थी।

First Published on January 13, 2017 10:54 am