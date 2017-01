दिल्ली में इस बार सर्दी में भी क्यों हो रहा गर्मी का अहसास, जानिए वजह

जनवरी आ चुकी है, लेकिन फिर भी दिल्ली की सर्दी का सितम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस महीने में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह महीना इसलिए गर्म है क्योंकि अक्टूबर में 90 प्रतिशत कम बारिश हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच 34.7 मीमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन हुई सिर्फ 3.5 मीमी। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी के तापमान में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इसका ही असर है कि दिल्ली में गर्म सर्दियां पड़ रही हैं।

आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2016 पिछले 8 वर्षों में सबसे गर्म महीना था। वहीं एक जनवरी को दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा था। बुधवार को तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस था और गुरुवार को यह 25.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। दोनों ही सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा थे। इसके अलावा पिछले हफ्ते से न्यूनतम तापमान एक भी दिन 7.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया है, जो जनवरी महीने में न्यूनतम तापमान है। उन्होंने अनुमान जताया है कि वीकेंड पर थोड़ी बारिश लोगों को ठंड का अहसास जरूर करा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हल्की बारिश के आसार हैं। विभाग ने अनुमान जताया है कि मंगलवार को तापमान में 16 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। जनवरी में औसतन अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहता है जबकि न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि जनवरी का पहला हफ्ता पूरे साल में सबसे ठंडा रहता है, जिसमें पारा करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है, लेकिन हमने अब तक एेसा कुछ नहीं देखा, लेकिन अगला हफ्ता ठंडा होने के आसार हैं। अधिकारी ने कहा कि 2015-16 की सर्दियां भी शुष्क और गर्मी थीं क्योंकि तब भी अक्टूबर 2015 से लेकर दिसंबर में हुई बारिश में 80 प्रतिशत की कमी देखी गई थी। मौसम विभाग के अधिकारियों ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। जनवरी 2016 में औसतन तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस है जो पिछले 70 वर्ष के औसतन तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। पिछली बार दिल्ली में साल 1990 में औसतन अधिकतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

First Published on January 6, 2017 9:24 am