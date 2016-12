एक दिन पहले ही मिला था आगरा कैंट की सीट का टिकट, सपा उम्मीदवार की अगले दिन हो गई हार्ट अटैक से मौत

बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आगरा कैंट विधानसभा सीट से चंद्रसेन टपलू को टिकट दिया था। इसके बाद उनके समर्थक और परिवारीजनों के बीच खुशी का माहौल था। लेकिन अगले ही दिन गुरुवार को माहौल उस वक्त गम में बदल गया जब टपलू की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अचानक यूं एक मशहूर स्थानीय नेता का निधन समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए सदमे से कम नहीं है। हजारों लोग टपलू के फतेहाबाद रोड स्थित घर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने फोन पर अपनी संवेदनाएं टपलू की पत्नी को दीं। परिवार के मुताबिक टपलू ने गुरुवार को सुबह 8 बजे सीने में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया। कुछ चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उन्हें गुड़गांव के मेदांता के लिए रेफर कर दिया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और मथुरा टोल प्लाजा पर उन्होंने दम तोड़ दिया।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ चंद्रसेन टपलू

टाइम्स अॉफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आगरा विकास परिषद के सदस्य टपलू दो बार आगरा नगर निगम के निर्वाचित पार्षद भी रह चुके हैं। फिलहाल उनकी मां इस सीट पर पार्षद हैं। सूत्रों के मुताबिक ताजगंज इलाके में उनके विकास कार्यों के कारण उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिला हुआ था।साल 2012 के विधानसभा चुनावों में टपलू समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। उन्हें 45000 से ज्यादा वोट मिले थे। एक पार्टी नेता ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए टपलू बहुत काम कर रहे थे और पूरे जिले में वह एक लोकप्रिय उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा कि उनका इस तरह जाना इस सीट के लिए चिंता का विषय है। यह तभी भरी जा सकती है अगर उनकी पत्नी और परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जाए।

समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम शाय यादव ने कहा कि चंद्रसेन टपलू का जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। उन्हें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भारी समर्थन प्राप्त था और आगरा के लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनकी मौत की खबर सुनते ही फतेहाबाद रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। ताजगंज कॉलोनी की दुकानों को बंद कर दिया गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो बच्चे और मां हैं।

देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 30, 2016 10:37 am