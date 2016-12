पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी की जमानत पर फैसला परसों

दिल्ली की एक विशेष अदालत अगस्तावेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर घोटाले में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और दो अन्य की जमानत याचिकाओं पर अगले हफ्ते अपना आदेश सुनाएगी। अदालत ने यह फैसला शुक्रवार को सीबीआइ और आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद किया। विशेष सीबीआइ न्यायाधीश अरविंद कुमार ने त्यागी के रिश्तेदार संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान की जमानत याचिकाओं पर भी अपना आदेश सुरक्षित रखा। जज ने आदेश सुनाने के लिए 26 दिसंबर की तारीख तय की।

दिन की कार्यवाही के दौरान, सीबीआइ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रिहा कर दिया गया तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और कई देशों से जुड़े एक से अधिक क्षेत्राधिकारों में विभिन्न एजंसियों की ओर से बहुस्तरीय जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों का ओहदा ऊंचा है। जांच जारी है और हम अन्य देशों से सहयोग ले रहे हैं। अगर उन्हें जमानत दे दी जाती है तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बहुत महत्त्वपूर्ण स्तर पर चल रही इसकी जांच प्रभावित हो सकती है। मेहता ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि हमारे पास सबूत हैं जहां अपराध के उद्देश्य के लिए अनाधिकारिक रूप से बैठकें हुर्इं। इस समय उनकी जमानत याचिकाओं को विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाए। जांच पूरी होने दीजिए।

उधर बचाव पक्ष के वकील की दलील थी कि जांच एजंसी दो-दो बार रिमांड बढ़ाकर त्यागी से पूछताछ कर चुकी है। लिहाजा अब उनको जेल में रखने का कोई मकसद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एसपी त्यागी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। वायुसेना प्रमुख रहे हैं। उन्होंने पहले भी जांच में सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करते रहेंगे। लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। जज अरविंद कुमार ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जमानत याचिकाओं पर फैसला 26 दिसंबर को होगा।

‘मुआवजे का हकदार नहीं अपनी गलती से घायल व्यक्ति’

मोटर दुर्घटना दावा निपटारा न्यायाधिकरण ने यहां एक व्यक्ति के लिए मुआवजा मंजूर करने से इनकार कर दिया। इस व्यक्ति का पैर ट्रक से जुड़े एक सड़क हादसे में कट गया था। न्यायाधिकरण ने घायल व्यक्ति को ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसने वाहन से सुरक्षित दूरी नहीं बना रखी। न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी नवीन अरोड़ा ने दक्षिण दिल्ली निवासी गोपाल सिंह की दावा याचिका खारिज की। सिंह ने आरोप लगाया था कि 14 अप्रैल 2013 को लापरवाही से चल रहे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए जिससे वह वाहन की चपेट में आ गए और दुर्घटना हो गई। न्यायाधिकरण ने कहा कि तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि याचिकाकर्ता ने आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी नहीं बनाए रखी और इसी वजह से वह इस तरह की अस्पष्ट एवं विचित्र कहानी सुना रहे हैं।

First Published on December 24, 2016 12:59 am