एनएसी अध्यक्ष के रूप में सोनिया के ‘सुपर पीएम’ होने के बयानों को कांग्रेस ने किया खारिज 

सरकार की ओर से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद :एनएसी: से जुड़ी 710 फाइलें सार्वजनिक किए जाने के बीच कांग्रेस ने आज उन बयानों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया है कि संप्रग के शासनकाल में परिषद के अध्यक्ष के रूप में सोनिया ‘सुपर प्रधानमंत्री’ थीं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जिन फाइलों को सवालों के घेरे में रखा जा रहा है, वे उस समय की हैं जब सोनिया गांधी परिषद की अध्यक्ष नहीं थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी मार्च 2006 से जून 2010 के बीच एनएसी में नहीं थीं जब इसका पुनर्गठन किया गया था। सुरजेवाला ने इसके साथ ही जोर दिया कि एनएसी की प्रणाली पीड़ितों और शोषितों के लिए काफी मददगार रही और यह आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वन उत्पादों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे कई मील का पत्थर माने जाने वाले कानून बनाने में प्रमुख रहा ।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी दूरदृष्टिपूर्ण सोच के तहत एनएसी के सुझावों को कानूनी आकार प्रदान किया । ये सवाल पंजाब के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी करने के कार्यक्रम में मनमोहन सिंह से पूछा गया था लेकिन सुरजेवाला ने इनके उत्तर दिये। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से जुड़ी 710 फाइलों को सार्वजनिक किया है जो सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली परिषद के बारे में बातें दर्शाता है। इन फाइलों के जरिये से दर्शाया गया है कि किस प्रकार से सुझाव दिये जाते थे, अधिकारियों को बुलाया जाता था और एनएसी से अनुपालन रिपोर्ट मांगी जाती थी।

First Published on January 10, 2017 12:15 am