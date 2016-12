नोटबंदी पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का प्लान बनाने वाली कमिटी में प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम

कांग्रेस ने नोटबंदी पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का प्लान बनाने वाली कमिटी का गठन किया है, जिसमें प्रियंका गांधी का भी नाम है। उनका नाम शामिल किया जाना पार्टी में उनकी बढ़ती सक्रियता को दिखाता है। इससे पहले उन्होंने आगामी उत्तरप्रदेश में चुनावों के मद्देनजर पार्टी की बैठकों में भी हिस्सा लिया था। वहीं कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा था कि पार्टी बैठकों में उनकी मौजूदगी अनौपचारिक थी। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा था कि वह जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं।

टाइम्स अॉफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में नोटबंदी के फैसले के खिलाफ एक प्लान बनाकर और विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। इस प्लान को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसे लेकर पार्टी ने 27 दिसंबर को पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस के इस कैंपेन को पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की हालिया रैलियों से भी मजबूती मिलेगी।

बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 30 दिसंबर के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लगने वाली लाइनें खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस प्रधानमंत्री द्वारा दी गई उसी डेडलाइन के मद्देनजर उनपर हमला बोलेगी। बता दें कि पार्टी विपक्षियों पार्टियों के साथ अपनी एकजुटता बढ़ाने की भी कोशिश करेगी। विपक्षी पार्टियां उस वक्त नाराज हो गईं थीं जब राहुल गांधी बाकी कांग्रेस नेताओं के साथ संसद के शीत सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे। इस दौरान उन्होंने किसानों का कार्ज माफी का ज्ञापन उन्हें सौंपा था।

आपको बता दें कि 8 नवंबर को मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को अमान्य करार कर दिया था। लोगों के लिए एक दिन में 2000 रुपये बदलने की सीमा तय की गई थी। एटीएम से भी इतने ही नोट लोग निकाल पा रहे थे। इस फैसले से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कई लोगों की मौत भी लाइनों में लगने के कारण हुई थी। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प.बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली में एक मार्च भी निकाला था। विपक्षी पार्टियों ने भी जमकर सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी। इस कारण संसद का शीतसत्र भी धुल गया था।

क्या नोटबंदी के 50 दिन बाद होगा कोई चमत्कार?, देखें वीडियो ः

First Published on December 26, 2016 8:54 am