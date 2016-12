मेनका गांधी का संकल्प- नए साल में पूरा करेंगी चार किताबों का काम

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी नए साल में जिन कामों को पूरा करना चाहती हैं उन्होंने उसका संकल्प ले लिया है। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, वह नए साल में चार किताबों का काम पूरा करेंगी। एक किताब अनुसूया गार्डन उनकी पोती के नाम पर है। दूसरी किताब में जानवरों के अधिकारों को लेकर 1,500 से ज्यादा आर्टिकल का संग्रह है। तीसरी किताब एक बाल कल्पना है। चौथी उनकी पिछली एक किताब का संशोधन है, जिसका शीर्षक द पेंग्विन बुक अॉफ हिंदू नेम्स, जो 30 साल पहले लिखी गई थी।

आपको बता दें कि जानवरों के अधिकारों के लिए मेनका सबसे आगे रही हैं। 13 दिसंबर को उन्होंने सुअरों के बारे में कहा था कि वह यह जानवर बहुत पसंद है और सुअर ही एक ऐसा जानवर है जो हम सब से पूरी तरह अंजान है। मेनका गांधी ने बताया कि शहर की आपा-धापी से दूर कभी उन्हें वक्त मिले तो वे सूअर पालेंगी और उनके साथ रहेंगी। मेनका ने कहा कि सुअर के लिए हमेशा लालची, मोटा, गंदा, घिनौना, स्वार्थी और असंवेदनशील शब्द यूज किए जाते हैं जोकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हैं।

इससे पहले नवंबर में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे को पत्र लिखकर मंदिरों के उन जुलूसों और पर्यटन स्थलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था, जहां पशुओं को गैरकानूनी तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। उन्होंने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि प्राधिकरण ने ‘इन गैरकानूनी गतिविधियों की ओर से आंखें मूंद रखी हैं।’ पत्र में मेनका ने कहा, ‘मंदिरों और आमेर का किला जैसे पर्यटन स्थलों पर सैकड़ों हाथियों को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाता है वह भी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से मान्यता के बगैर। कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।’

केंद्रीय मंत्री ने नोटबंदी के फैसले के बाद कैशलेस बनने को लेकर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में लोगों को टिप्स दिए थे। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार से लड़ने में सहयोग करने की अपील भी की थी।

