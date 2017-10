भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण 7 अक्टूबर (शनिवार) को भारत-चीन सीमा का दौरा करने पहुंची। जहां उन्होंने चीनी सैनिकों से भी मुलाकात की। साथ ही रक्षामंत्री ने चीनी सैनिकों को ‘नमस्ते’ का मतलब बताया। चीनी सैनिकों ने पूरे गर्मजोशी के साथ चीनी भाषा में इसका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस संबंध में रक्षा मंत्री ट्वीटर हैंडल ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पूरा संवाद दिखाया गया है। डोकलाम सीमा विवाद के बाद भारत-चीन के बीच काफी तनातनी बढ़ गई थी। सीतारमण के दौरे के बाद इलाके में शांति बहाल होने में काफी मदद मिल सकती है।

Snippet of Smt @nsitharaman interacting with Chinese soldiers at the border at Nathu-la in Sikkim yesterday. Namaste! pic.twitter.com/jmNCNFaGep

— Raksha Mantri (@DefenceMinIndia) October 8, 2017