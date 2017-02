CBSE ने छात्रों को दी बड़ी राहत, एग्जाम सेंटर में खाने की चीजें ले जा सकेंगे डायबिटिक छात्र

टाइप-1 टाइबीटिज से पीड़ित छात्रों को सीबीएसई ने बड़ी राहत दी है। अब एेसे छात्र 10वीं और 12वीं के एग्जाम के दौरान खाने की चीजें ले जा सकेंगे। लेकिन इसके पीछे शर्त यह है कि पीड़ित बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा भेजा जाना चाहिए।

सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर के.के. चौधरी की ओर से मंगलवार को सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कई बच्चे टाइप-1 के डायबीटिज से पीड़ित हैं और उन्हें कुछ अंतराल पर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ताकि उनका ब्लड ग्लूकोज बना रहे। सर्कुलर के मुताबिक अब ये स्टूडेंट्स चीनी, फल, स्नैक्स और पानी ले जा सकते हैं और उन्हें निरीक्षकों के पास जमा कर सकते हैं और छात्रों की जरूरत पर वे उन्हें ये देंगे। डॉक्टरों के मुताबिक इन बच्चों को थोड़े-थोड़े समय में खाने की जरूरत होती है, ताकि उन्हें हाइपोग्लाइसेमिया ना हो।

दिल्ली डायबिटीज रिसर्च सेंटर के चेयरमैन डॉ. अशोक झिंगन कहते हैं, पिछले साल दिसंबर में हम सीबीएसई चेयरमैन से मिले थे, इसके बाद एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बात की। डायबिटीज टाइप 1 के बच्चों को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर करीब एक घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना पड़ता, जिसके बाद बिना खाए इनका शुगर लेवल गिरने लगता है। इससे पसीना आने, सिर दर्द की दिक्कत होने लगती है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस पर नेगेटिव असर पड़ता है। बाकी देशों में टाइप 1 के कैंडिडेट्स को छूट दी जाती है, सीबीएसई ने यह फैसले लेकर इन बच्चों और इनके पैरंट्स की मुश्किलें आसान की है। सेंटर सीबीएसई और मिनिस्ट्री से पिछले तीन साल से इसे लेकर बात कर रही है। दिल्ली-एनसीआर में करीब 14,000 और पूरे देश 4 लाख स्टूडेंट्स इस बीमारी से पीड़ित हैं।

दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने यह कहते हुए 10वीं की परीक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए सीबीएसई से दो साल की मोहलत मांगी है कि छात्र इस ‘कठिन परीक्षा’ के लिए तैयार नहीं हैं। सीबीएसई ने हाल ही में अगले सत्र से 10वीं की परीक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की थी। शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई को पत्र लिखकर कहा है कि अगर नए नियमों को अभी लागू किया जाता है, तो जो छात्र 9वीं और 8वीं में हैं वे साल 2018 और 2019 में अनिवार्य परीक्षाओं में बैठेंगे। निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा कि छात्र पहले ही बहुत से प्रयोगों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उनको परीक्षा की तैयारी में परेशानी हो सकती है। अधिकारी ने कहा, हमने मोहलत देने की मांग की है और छमाही व्यवस्था को दो वर्ष तक जारी रखने का सुझाव दिया है ताकि छात्र आधे पाठ्यक्रम का अध्ययन दो विभिन्न हिस्सों में कर सकें।

“2017-18 से फिर से शुरू होगी CBSE स्कूलों की दसवीं की बोर्ड परीक्षा”: प्रकाश जावडेकर, देखें वीडियो :

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 22, 2017 10:44 am