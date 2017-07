सीबीआई ने देशभर में मारे छापे, IT कमिश्नर के घर से मिला 3.5 करोड़ कैश और 5 किलो सोना

सीबीआई ने बुधवार (12 जुलाई, 2017) को देशभर में फर्जी कंपनियों और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ छापेमारी की। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक की गई इस छापेमारी में कई हाईप्रोफाइल लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इस दौरान सीबीआई ने देशभर में 23 प्रमुख ठिकानों पर छापेमारी की। जिसमें 18 कोलकाता में जबकि रांची में पांच जगहों पर छापेमारी की गई। एएनआई की खबर के अनुसार फर्जी कंपनियों और बेनामी संपत्ति रखने के कई आरोपी खुद सीबीआई अधिकारी हैं। छापेमारी में सीबीआई टीम ने बंगाल के प्रिंसिपल कमिश्नर तापस के दत्ता के आवास से करीब 3.5 करोड़ रुपए कैश और 5 किलोग्राम सोना बरामद किया है। उनका घर साल्ट लेक इलाके में है। वहीं तापस के दत्ता के अलावा रांची आयकर विभाग के तीन अधिकारी और एक सीए को इसमें शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश, गैरकानूनी रूप से संपत्ति अर्जित करने जैसे अन्य मामलों में कैस दर्ज किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई ने देशभर की कई ऐसी फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू किया है जिनपर कालेधन को सफेद करने का आरोप लगा है।

CBI recovered Rs. 3.5 crores cash, 5 Kg gold during searches at premises of Tapas K Dutta, principal commissioner, IT-department-Ranchi.

— ANI (@ANI_news) July 12, 2017

West Bengal: CBI raids premises of Tapas K Dutta, principal secretary, IT-department-Ranchi, in Salt Lake, Kolkata pic.twitter.com/xQV2WNEChV — ANI (@ANI_news) July 12, 2017

First Published on July 12, 2017 6:45 pm