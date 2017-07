पीएम नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया स्मृति ईरानी का कद, सौंपा सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम

वेंकैया नायडू ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी वह भी किसी और के कंधे पर आ गई हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक, शहरी विकास मंत्रालय का पदभार नरेंद्र सिंह तोमर और सूचना एंव प्रसारण का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया है। स्मृति ईरानी के पास पहले से कपड़ा मंत्रालय है। इससे पहले वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मंत्री थीं।

वेंकैया नायडू को एनडीए ने उप राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस वजह से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया।बता दें केंद्रीय मंत्रालय में बड़े फेरबदल होने के अनुमान हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करेंगे क्योंकि कई पद खाली हो चुके हैं। वेंकैया नायडु को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। गोवा चुनाव के बाद अप्रैल 2017 में मनोहर पर्रिकर वापिस राज्य के मुख्यमंत्री का पदभाल संभालने के लिए पहुंच गए थे। अनिल दवे के निधन के बाद हर्ष वर्धन को साइन्स एंड टेक्नॉलजी मंत्रालय संभालने का दायित्व सौंपा गया।

सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम मंत्रालय का पदभार संभाल रहे कलराज मिश्र 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने तय किया था कि उनके कैबिनेट में 75 साल से कम उम्र के लोगों को ही जगह मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के मद्दे नजर मंत्रालय से हटाया नहीं गया था। इसके अलावा जेपी नड्डा को लेकर भी नए कयास लगाए जा रहे हैं। इस साल दिसम्बर महीने में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर बीजेपी इस चुनाव में जीत हासिल करती है तो जेपी नड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।

स्मृति ईरानी का जन्‍मदिन: मैकडॉनल्ड्स में भी काम कर चुकी हैं छोटे पर्दे की तुलसी, जानिए उनके जीवन संघर्ष से जुड़ी बातें

वर्ष 2011 में वे गुजरात से राज्यसभा की सांसद चुनी गई। इसी वर्ष इनको हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चे की भी कमान सौंप दी गई। (source- social media)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 18, 2017 11:07 am