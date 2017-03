सैफुल्लाह ISIS से जुड़ा था या नहीं अभी तक इसकी जानकारी नहीं: केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर

केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि अभी यह जानकारी नहीं है कि मारा गया संदिग्ध आतंकवादी सैफुल्ला किस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। संदेह है कि वह किसी आईएसआईएस माड्यूल से प्रभावित था। सैफुल्ला भोपाल-उज्जैन पेसेंजर ट्रेन में विस्फोट मामले में संदिग्ध था और वह कल उत्तर प्रदेश में एक मुठभेड़ में मारा गया। गृह राज्य मंत्री अहीर ने कहा, ‘‘हमने रिपोर्ट मांगी है। हमें अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं मिली है, पूरी जानकारी अभी नहीं आयी है। दस्तावेजों और अन्य सामग्री से यह कहा जा सकता है कि वह एक आतंकवादी था।’’ अहीर ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद हमें यह जानकारी मिल जाएगी कि वह किससे जुड़ा हुआ था। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में एक बयान में कहा कि मध्यप्रदेश में ट्रेन में बम विस्फोट मामले के सिलसिले में लखनऊ मुठभेड़ में एक संदिग्ध आतंकी के मारे जाने की घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) करेगी। राजनाथ सिंह ने आगे यह भी कहा कि सैफुल्लाह के साथ मुठभेड़ की जगह के पास से 8 पिस्तौल, 630 कारतूस, 1.2 लाख रुपये कैश, तीन मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बरामद किए थे।

देखें वीडियो

First Published on March 10, 2017 10:45 am