BSF जवान नवरत्न चौधरी ने पोस्ट किया एक और वीडियो, वर्दी में अफसर की गाड़ी धोता दिख रहा सिपाही

सेना के लिए आने वाली शराब को बाहरी लोगों को बेचने का आरोप लगाने वाले बीएसएफ के जवान नवरत्न चौधरी ने एक और वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 176 बटालियन का जवान वर्दी में अपने अफसर की गाड़ी साफ करता दिख रहा है। मंगलवार को अपलोड किए गए इस वीडियो में चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा, मेरे सीनियर्स ने कहा कि मैंने छुट्टी पर होते हुए और वर्दी पहनकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसका अपमान किया है। उन्होंने पूछा है कि 176 बटालियन के जवानों को वर्दी में गाड़ी साफ करने के लिए मजबूर किया गया, क्या ये वर्दी का अपमान नहीं है। उन्होंने दोहराया कि वरिष्ठ अधिकारियों जो शिकायत निवारण केंद्र का दावा किया है, वह काम ही नहीं कर रहा है। 26 जनवरी को नवरत्न चौधरी ने पहला वीडियो अपलोड कर आरोप लगाया था कि सेना के लिए आने वाली शराब को बाहरी लोगों को बेचा जा रहा है। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक चौधरी गांधीधाम में हेड कॉन्सटेबल के पद पर तैनात है और फिलहाल बीकानेर में छुट्टी पर चल रहे हैं।

बीएसएफ ने दिए जांच के आदेश : इस वीडियो के जवाब में बीएसएफ ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन उसके कहा है कि शिकायत निवारण केंद्र के होते हुए भी चौधरी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अपने दूसरे वीडियो में चौधरी ने शिकायत नंबर बताते हुए कथित तौर पर कहा कि उसने 7 अक्टूबर 2016 को अॉनलाइन सिस्टम के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी कि गुजरात में खुले आम शराब बेची जा रही है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। चौधरी ने कहा, उन्होंने जांच का आदेश तब दिया, जब मैंने सोशल मीडिया पर शिकायत की। उन्होंने पूछा है कि बीएसएफ के अपने शिकायत केंद्र में मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

आपको याद दिला दें कि साल की शुरुआत में बीएसएफ की 29 बटालियन में तैनात तेज बहादुर यादव का वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें उसने कश्मीर में बॉर्डर पोस्ट पर जवानों को खराब क्वालिटी का खाना देने की शिकायत की थी। इसके बाद जवान को बॉर्डर से हटाकर प्लंबर ड्यूटी में लगा दिया गया था। पीएमओ ने होम मिनिस्ट्री से इसकी रिपोर्ट मांगी थी।

इन वीडियोज में चौधरी ने दावा किया है कि जवान अफसर की गाड़ी धो रहा है ः

केंद्र सरकार जवानों की शिकायत के लिए तैयार कर रही मोबाइल ऐप; BSF ने ड्यूटी पर बैन किए सेलफोन

First Published on February 1, 2017 11:56 am