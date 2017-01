तेज बहादुर के समर्थन में BSF जवान, नाम सुनकर मुस्कुराकर कहते हैं – ठीक किया, अब सब ठीक है

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के कई जवान अपने साथी तेज बहादुर यादव के समर्थन में हैं। हालांकि, वे लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे लेकिन तेज बहादुर का जिक्र होते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इंडियन एक्सप्रेस ने बीएसएफ के एक जवान से बात करते हुए जब तेज बहादुर यादव का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ‘ठीक किया, अब सब ठीक है।’ उस जवान के अलावा भी कई जवानों ने दबी आवाज से तेज बहादुर का समर्थन किया। अपना नाम ना आने की शर्त पर उन्होंने कहा कि कम से कम किसी ने तो बोलने की हिम्मत दिखाई।

गौरतलब है कि तेज बहादुर यादव ने 8 जनवरी को तीन वीडियो पोस्ट किए थे। उसमें जवान ने बताया था कि उन लोगों को काफी कम सुविधा दी जाती हैं और मिलने वाले राशन को सीनियर अधिकारी बेचकर खा जाते हैं। जवान ने उनको मिलने वाला खाना भी दिखाया था। दिखाया था कि सुबह के नाश्ते में उन्हें सिर्फ परांठा और चाय मिलती है वहीं दिन में खाने में सिर्फ दाल और जली हुई रोटी होती है। जवान ने दिखाया था कि मिलने वाली दाल भी पानी जैसी होती है।

वीडियो में बर्फीली बफीली पहाड़‍ियों के बीच खड़े होकर, कंधे पर बंदूक लटकाए और बीएसएफ की वर्दी पहने यादव ने कहा था, ‘देशवासियों मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। हम लोग सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक, लगातार 11 घंटे इस बर्फ में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। कितना भी बर्फ हो, बारिश हो, तूफान हो, इन्‍हीं हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। फोटो में हम आपको बहुत अच्‍छे लग रहे होंगे मगर हमारी क्‍या सिचुएशन हैं, ये न मीडिया दिखाता है, न मिनिस्‍टर सुनता है। कोई भी सरकार आईं, हमारे हालात वहीं हैं। मैं इस के बाद तीन वीडियो भेजूंगा जिसको मैं चाहता हूं कि आप दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्‍याचार व अन्‍याय करते हैं।”

वीडियो के वायरल होने के बाद सरकार ने हरकत में आकर जांच के आदेश दिए थे। सरकार ने बाद में बीएसएफ के अधिकारियों पर लगे आरोपों को गलत बताया था। इसके साथ ही यादव का दूसरी जगह तबादला भी कर दिया गया था। यादव ने बताया था कि उसे अब प्लंबर का काम करने को दिया गया है।

First Published on January 15, 2017 10:46 am