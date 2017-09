बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बने ओएनजीसी के डायरेक्टर, तीन साल के लिये हुई नियुक्ति

केंद्र की एनडीए सरकार ने शुक्रवार की शाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को नवरत्नों में शुमार सार्वजनिक उपक्रम ओएनजीसी में तीन सालों के लिए निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पार्टी के किसी करीबी की इस तरह से नियुक्ति हुई है। इससे पहले यूपीए सरकार में भी इस तरह की नियुक्तियां होती रही हैं। हमारे सहयोगी इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की नियुक्ति समीति (ACC) ने पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सिफारिश पर सहमति दिखाते हुए डॉ. संबित पात्रा को ONGC के गैर आधिकारिक निदेशक के पद पर अगले तीन सालों तक के लिए नियुक्त कर दिया है। हालांकि संबित पात्रा की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

BJP Spokesperson Dr Sambit Patra appointed as the Non official director of ONGC pic.twitter.com/HWLhJ1Mm1S

— Arvind Gunasekar (@arvindgunasekar) September 29, 2017