नोटबंदी पर तरुण विजय ने लिखी अनोखी किताब, प्रकाश जावड़ेकर पुस्तक मेले में करेंगे विमोचन

एक तरफ जहां बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी के फैसले को लोकप्रिय करने के तरीके खोज रही है, वहीं राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने अंग्रेजी वर्णमाला की एक किताब पेश की है जिसमें अंग्रेजी की वर्णमाला को नोटबंदी से जुड़े शब्दों से जोड़ा गया है। मंगलवार को यह किताब मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वर्ल्ड बुक फेयर में लॉन्च करेंगे। इस किताब में ए को एटीएम, बी को भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) सी को कैशलेस से जोड़ा गया है।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य करार दे दिया था। इसकी जगह 500 और 2000 रुपये के नए नोटों को जारी किया गया था। सरकार के इस कदम का कुछ लोगों ने समर्थन तो कई लोगों ने विरोध भी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विरोध मार्च भी निकाला था। वहीं इस फैसले पर हंगामे के कारण संसद का शीतसत्र भी नहीं चल पाया था। कई अर्थशास्त्रियों ने अनुमान जताया था कि सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस फैसले को बड़ी आपदा बताया था। उन्‍होंने देश को आने वाले मुश्किल दौर के लिए तैयार रहने को कहा था। मनमोहन ने अंग्रेजी अखबार ‘द हिंदू’ में कॉलम लिखकर नोटबंदी के फैसले पर सरकार को घेरा था। इसमें उन्‍होंने लिखा था कि नोटबंदी का मोदी सरकार का फैसला जल्‍दबाजी में उठाया हुआ है। इससे देश की आम जनता को भारी परेशानियां झेलनी होगी। मनमोहन ने लिखा, ”इस योजना के एलान ने 100 करोड़ से ज्‍यादा भारतीयों के आत्‍मविश्‍वास को समाप्‍त कर दिया। इस फैसले से प्रधानमंत्री ने लाखों भारतीयों का भारत सरकार में अपनी और अपने धन की सुरक्षा को लेकर कायम भरोसा और विश्वास चकनाचूर कर दिया है। मोदी सरकार का यह सोचना गलत है कि सारा कैश कालेधन में और सारा कालाधन कैश में मौजूद है। यह मान्‍यता असलियत से दूर है।

वहीं सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नोटबंदी के बाद 75000 करोड़ के 500 और 1000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं लौटेंगे। जानकारी के मुताबिक 14 लाख करोड़ की करंसी बैंकों में जमा की जा चुकी है। जब बड़े नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था, तब सरकार ने अनुमान जताया था कि बाजार में मौजूद कुल करंसी का 20 प्रतिशत हिस्सा यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपये वापस नहीं लौटेंगे।

First Published on January 9, 2017 9:27 am