BJP MP वरुण गांधी ने की रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने की अपील, केन्द्रीय मंत्री बोले- देश हित में सोचने वाले ऐसा नहीं कहते

बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि भारत को म्यांमार से आए रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देना चाहिए। एक अखबार में लिखे लेख में सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद ने कहा कि हमें रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने या ना देने का फैसला करने से पहले भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। वरुण गांधी ने लिखा कि, ‘आतिथ्य सत्कार और शरण देने की अपनी परंपरा का पालन करते हुए हमें शरण देना निश्चित रूप से जारी रखना चाहिए। लेकिन वरुण गांधी की इस अपील को देश की सरकार ने खारिज कर दिया है। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि जो देश के हित में सोचेगा वो इस तरह के बयान नहीं देगा।

Jo desh ke hith mein sochega vo is tarah ke bayan nahi dega: Hansraj Ahir,MoS Home on BJP MP Varun Gandhi’s article on #Rohingyas pic.twitter.com/FwvtmncJpK — ANI (@ANI) September 26, 2017

वरुण गांधी ने अपने लेख में बताया कि भारत को शरणार्थियों को शरण देना जारी रखना चाहिए। उन्होंने लिखा, ‘जिन इलाकों में बड़ी संख्या में शरणार्थी हों, वहां तनाव और भेदभाव कम करने के लिए स्थानीय निकायों को आगे बढ़ कर मकान मालिकों और स्थानीय एसोसिएशनों को इनके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाने चाहिये।’ इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से स्पष्ट रिफ्यूजी नीति भी बनाने की अपील की। हालांकि वरुण गांधी ने कहा कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने से पहले उनके रिकॉर्ड भी चेक किये जाने चाहिए। बीजेपी सांसद ने लिखा, ‘हमें म्यांमारी रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण जरूर देनी चाहिए लेकिन इससे पहले वैध सुरक्षा चिंताओं का आकलन भी करना चाहिए।’ वरुण गांधी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर अफगानियों और म्यांमारियों को मकान मालिकों के भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

हालांकि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर द्वारा वरुण गांधी के इस बयान पर सवाल उठाये जाने के बाद वरुण को सफाई देनी पड़ी। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि उन्होंने भारत की शरण देने की नीति पर चर्चा की थी और जहां तक रोहिंग्या मुसलमानों के लिए दया भाव का सवाल है तो उन्हें शरण देने से पहले सभी की जांच की जानी चाहिए।

As for the Rohingyas, I’ve called for empathy, leading potentially to asylum, while vetting each applicant for national security concerns. — Varun Gandhi (@varungandhi80) September 26, 2017

My recent piece focused primarily on defining India’s asylum policy, with clear demarcations on how we would accept refugees. — Varun Gandhi (@varungandhi80) September 26, 2017

बता दें कि केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं और वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों ने रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकी समूहों के साथ संबंधों को लेकर रिपोर्ट दी है। भारत में इस वक्त लगभग 40 हजार रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं।

