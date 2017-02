बीजेपी नेता पर कत्ल का आरोप, चश्मदीद के बयान पर जंगलों में लाश ढूंढ़ रही गोवा पुलिस

गोवा में भाजपा नेता विश्वजीत के राणे के पूर्व ड्राइवर द्वारा उन पर हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने अनमोड क्षेत्र में गहन छानबीन अभियान शुरू किया है। पूर्व ड्राइवर पांडुरंग अदरकर ने हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से दावा किया था कि उसने 2006 में राणे को शानू गांवकर नामक व्यक्ति की हत्या करते हुए देखा था। इस बार के विधानसभा चुनाव में राणे यहां की पोरियम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अदरकर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

पुलिस निरीक्षक दीपक पंडनेकर ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘पिछले तीन दिनों में पुलिस की टीम ने अनमोड घाट के आसपास छानबीन अभियान चलाया ताकि गांवकर के अवशेष मिल सके।’’ पुलिस ने इस सनसनीखेज दावे की एक उच्चस्तरीय जांच शुरू की है।

First Published on February 26, 2017 8:41 am