कश्मीर में आतंकियों द्वारा एक बीएसएफ कॉन्‍स्‍टेबल की हत्या किए जाने पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपना रोष व्यक्त किया है। सुब्रमण्यम ने कहा कि हम पहले ही पाकिस्तान के दो टुकड़े कर चुके हैं, अब समय आ गया है कि उसके चार टुकड़े कर दिए जाएं। उन्होंने कहा, “इस पर (बीएसएफ कॉन्‍स्‍टेबल की हत्या) अब रोने का कोई फायदा नहीं है। हम पहले ही पाकिस्तान के दो टुकड़े कर चुके हैं, अब समय आ गया है कि उसके चार टुकड़े कर दिए जाएं।”

No use of just crying over it. Earlier we broke Pakistan into two, now time to break them into four: Subramanian Swamy,BJP on #RamzanParray pic.twitter.com/IgbShaPAMP

— ANI (@ANI) September 28, 2017