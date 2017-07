नागपुर लैब में बीफ की पुष्टि होने के बाद भाजपा नेता गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- आरोपी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

महाराष्ट्र में चार दिन पहले गोरक्षकों ने जिस मुस्लिम शख्स की पिटाई की थी उसके पास बीफ था, इसकी पुष्टि आज (17 जुलाई, 2017) नागपुर लैब ने भी कर दी है। वहीं पुलिस ने लैब रिपोर्ट आने के बाद आरोपी सलीम शाह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार (15 जुलाई, 2017) को बताया कि 12 जुलाई को सलीम शाह (34) को पीटने के आरोप में उन्होंने चार लोगों को गिरफ्तार किया था। सलीम भाजपा की कटोल इकाई का सदस्य था और जो मांस उसके पास था, उसे जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक (नागपुर देहात) शैलेश बल्कावड़े ने बताया कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है कि यह बीफ ही था। उन्होंने बताया कि कानून के मुताबिक पुलिस शाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। बीफ की जानकारी मिलते ही भाजपा ने सलीम को अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य के पद से हटा दिया। इस बात की जानकारी भाजपा नागपुर की शहरी यूनिट के अध्यक्ष राजीव पोडार ने दी। राजीव ने कहा कि उनको यह सब सुनकर काफी हैरानी हुई। राजीव ने सलीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की।

पुलिस ने बताया है कि उन्होंने केस दर्ज कर लिया है और सलीम के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि गोरक्षकों द्वारा मारपीट में सलीम की गर्दन और चेहरे पर काफी चोट आई थीं। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सलीम पिछले 12 सालों से बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष थे। बता दें कि सलीम कुछ दिन पहले अपनी बाइक पर 15 किलो मीट लेकर मोटरसाइकल पर आ रहे थे। रास्ते में चार लोगों ने उनको पकड़ लिया और बीफ होने के शक में खूब पीटा। वे लोग कथित तौर पर वहां के विधायक बच्चू कदू के आदमी थे। पिटाई के दौरान सलीम लगातार चिल्ला रहे थे कि जो मीट मिला वह बीफ नहीं था। वह भाजपा के सदस्य हैं इस बात से भी वे लोग कथित तौर पर परिचित नहीं थे।

First Published on July 17, 2017 12:38 pm