BJP किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा – किसान भव्य शादियों के लिए लोन लेते हैं, नोटबंदी ने ऐसी फिजूलखर्ची बंद की

नोटबंदी से किसानों को परेशानी होने की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन इससे शादियों में होने वाले फालतू खर्चे और शराब के इस्तेमाल में खासी कमी आई है। यह बात बीजेपी सांसद और किसान मोर्चा के अध्यक्ष विरेंद्र सिंह ने मंगलवार (10 जनवरी) को कही। सिंह ने यह बात पिछले हफ्ते बीजेपी के एक कार्यक्रम में भी कहीं थी। सिंह यूपी के बाधोई से तीन बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि लोगों में बचत करने का गुण आ गया। उन्होंने यह भी कहा कि लोन पर पैसे लेने से फिलजूलखर्ची की आदत हो जाती है। शास्त्रों का जिक्र करते हुए विरेंद्र सिंह ने कहा, ‘शास्त्रों में आधुनिकीकरण में सब कुछ प्रयोग में लाने को कहा गया है। आप लोगों को कंजूस होने के लिए कोई नहीं कह रहा लेकिन पैसे का फिजूल खर्ची भी ठीक नहीं है।’

विरेंद्र सिंह ने आगे कहा, ‘किसान लोन लेकर भव्य शादियों का आयोजन करते हैं। दावत में आखिर खर्च आता ही कितना है? ज्यादातर पैसा दिखावे, पटाखों और शराब में खर्च होता है। अब इसपर कंट्रोल हुआ है। पहले लोग थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी बाइक का सहारा लेते थे। लेकिन नोटबंदी के बाद यह सब बदल गया है। अब लोग पैदल चलने की आदत डालने लगे हैं।’

इससे पहले दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान भी विरेंद्र सिंह ने यही बातें की थी। विरेंद्र सिंह ने कहा था कि नोटबंदी की वजह से बीजेपी ने उन लोगों को नुकसान हुआ है जो अपनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों पर बीजेपी का झंडा लगाकर घूमते हैं। विरेंद्र सिंह ने आगे कहा था कि ऐसे लोगों ने सरकारी खजाने को लूटा है।

First Published on January 11, 2017 9:35 am