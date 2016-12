“आमिर खान को स्नैपडील से हटाने के लिए भाजपा IT सेल हेड ने चलाया था सोशल मीडिया कैंपेन”

पिछले साल असहिष्णुता के बयान पर देशभर में आलोचना झेलने के बाद आमिर खान को स्नैपडील के ब्रांड एंबेसडर पद से हटाए जाने के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। भाजपा की सोशल मीडिया टीम की एक पूर्व वालंटियर ने एक किताब में दावा किया है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील पर एक्टर आमिर खान को ब्रांड एंबेसडर से हटाने के लिए भाजपा के IT सेल हेड ने पार्टी की सोशल मीडिया सेल से दबाव बनाने के लिए कहा था। पूर्व वालंटियर के मुताबिक, भाजपा के IT सेल हेड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए स्नैपडील पर दबाव बनाने के आदेश दिए थे।

साल 2015 के आखिरी में बीजेपी सोशल मीडिया सेल को छोड़ने वाली साध्वी खोसला ने पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी से कुछ कथित व्हाट्सऐप मैसेज साझा किए हैं। स्वाती चतुर्वेदी की किताब I am a Troll जल्द ही लोगों के बीच आने वाली है। बता दें कि आमिर खान ने नवंबर 2015 में देश में असहिष्णुता होने की बात कही थी। उन्होंने 23 नवंबर 2015 को रामनाथ गोयनका अवार्ड में कहा था कि देश में असहिष्णुता के चलते उनका परिवार असुरक्षित महसूस करता है। उन्होंने ने कहा था ‘पहले की तुलना में थोड़ा डर है। मुझे लगता है कि थोड़ी असुरक्षा है। जब मैं घर में होता हूं और किरण से बात करता हूं। किरण और मैं अपनी पूरी जिंदगी भारत में रहे हैं। पहली बार उसने कहा कि क्या हमें भारत से बाहर जाना चाहिए? किरण का यह बयान मेरे लिए डरावना और बड़ा था। उसे अपने बच्चे का डर था। उसे डर है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा होगा। वह रोज जब अखबार खोलती है तो डरती है।’

खोसला ने बताया कि आमिर के इस बयान के बाद बीजेपी की सोशल मीडिया सेल ने आमिर को स्नैपडील से हटाने के लिए एक महीम शुरू की। साध्वी खोसला ने कुछ व्हाट्सऐप मैसेज साझा किए जो कथित तौर पर बीजेपी IT सेल के हेड अरविंद गुप्ता ने उन्हें और कुछ अन्य ग्रुप्स में भेजे थे। आमिर खान के बयान के दो दिन बाद भेजे गए एक मैसेज में लिखा था, “स्नैपडील इंडिया के लिए याचिका पर हस्ताक्षर कीजिए। स्नैपडील से आमिर खान को अपने विज्ञापनों से हटाने की अपील कीजिए।” इस मैसेज के नीचे ऑनलाइन याचिका का एक लिंक दिया गया था, जिसपर साइन करना था। आमिर के इस बयान के कुछ महीने बाद ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने आमिर खान का ब्रांड एंबेसेडर का कांट्रेक्ट रिन्यू नहीं किया था। हालांकि जब अरविंद गुप्ता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि वह भाजपा के IT विभाग के हेड हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने साध्वी खोसला के दावों का नकार दिया। उन्होंने कहा कि खोसला कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं और इसी कारण ऐसे झूठे दावे कर रही हैं।

First Published on December 27, 2016 8:34 am